Tây Ninh

Le lac de Dâu Tiêng, un atout pour la croissance verte dans le Sud-Est

Plus grand réservoir artificiel d’Asie du Sud-Est, le lac de Dâu Tiêng allie rôle stratégique pour la sécurité en eau et fort potentiel de développement de l’économie verte, contribuant à une croissance durable de Tây Ninh et de la région du Sud-Est.

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Avec sa vaste étendue d'eau, ses paysages naturels préservés et son écosystème diversifié, le lac de Dâu Tiêng n'est pas seulement un ouvrage hydraulique stratégique pour la sécurité des ressources en eau. Il offre également un fort potentiel de développement de l'économie verte, contribuant à une croissance durable de la province de Tây Ninh et de l'ensemble de la région du Sud-Est.

Photos : VNA/CVN

Plus grand réservoir artificiel d'Asie du Sud-Est, le lac de Dâu Tiêng couvre une superficie d'environ 270 km² et possède une capacité de stockage de 1,58 milliard de mètres cubes. Il s'étend sur les territoires de Tây Ninh, de Hô Chi Minh-Ville et de Dông Nai.

Au-delà de son rôle dans l'approvisionnement en eau pour la production et la vie quotidienne, le lac contribue au développement de l'ensemble de la région du Sud-Est. Depuis de nombreuses années, il joue un rôle essentiel dans la sécurité hydrique, assurant l'irrigation directe de près de 117.000 ha de terres agricoles, tout en fournissant de l'eau brute destinée à la consommation et aux activités industrielles. Il contribue également à limiter l'intrusion saline, à réduire les crues, à améliorer l'environnement et la qualité des eaux en aval, tout en produisant de l'électricité grâce à une capacité installée de 20,5 MW.

Véritable "poumon vert" de la région, le lac séduit par son immense plan d'eau, ses presqu'îles, ses îlots et la richesse de son écosystème. Il offre un cadre favorable au développement de l'écotourisme, de l'agriculture écologique, de l'aquaculture durable et des activités liées à la nature.

Par beau temps, les eaux limpides du lac s'étendent à perte de vue et reflètent les forêts environnantes. Relié à la zone touristique nationale du mont Bà Den et à plusieurs sites culturels et historiques de Tây Ninh, le lac peut contribuer au développement d'une offre touristique diversifiée, favorisant un allongement de la durée de séjour et une hausse des dépenses des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

L'une des images les plus emblématiques du lac est celle des troupeaux de bovins qui paissent tranquillement sur les terres temporairement découvertes lorsque le niveau de l'eau baisse en saison sèche. Ce paysage attire de nombreux visiteurs, photographes et amateurs de nature, au point d'être considéré comme l'une des particularités du lac de Dâu Tiêng.

Selon Trân Quang Hùng, directeur général de l’entreprise unipersonnelle d'exploitation des ouvrages hydrauliques du Sud, le lac dispose encore d'un important potentiel de développement dans des domaines tels que l'écotourisme, le reboisement des zones semi-inondées, l'aquaculture, l'exploitation minière conformément à la planification et les projets d'énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Ces atouts contribuent à renforcer l'exploitation polyvalente du lac et à soutenir un développement vert et durable.

Afin de valoriser pleinement ce potentiel, Tây Ninh poursuit sa coopération avec les organismes gestionnaires pour renforcer le contrôle de la sécurité des ouvrages, encadrer strictement l'exploitation des ressources, protéger les zones de protection du réservoir, prévenir la pollution des eaux et préserver les écosystèmes…

D'un ouvrage hydraulique destiné à garantir la sécurité des ressources en eau, le lac de Dâu Tiêng évolue progressivement vers un modèle de développement à usages multiples. Grâce à une exploitation raisonnée de ses ressources naturelles, associée à la protection de l'environnement et des écosystèmes, cette "perle verte" du Sud-Est est appelée à devenir à la fois un moteur de croissance économique et une destination de premier plan, contribuant aux objectifs de développement vert et durable de Tây Ninh.

VNA/CVN