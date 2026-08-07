Approbation du plan directeur révisé de la zone économique de Vung Ang

La zone économique de Vung Ang, située dans la province centrale de Hà Tinh, sera développée en un pôle économique côtier multisectoriel et multifonctionnel, axé sur l'industrie, les activités portuaires et les services logistiques, conformément au plan directeur révisé récemment approuvé.

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Photo : VNA/CVN

Cette révision vise à mettre en place un cadre de développement plus cohérent afin de valoriser pleinement le potentiel et les atouts de la zone, tout en fournissant une base juridique pour la gestion de la construction et en garantissant un développement durable.

Selon la décision N°1487, signée le 5 août par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, la zone économique couvre une superficie de 22.781 hectares. Elle vise à soutenir le développement socio-économique de la province de Hà Tinh grâce à la mise en place d'infrastructures techniques et sociales modernes et interconnectées, au développement d'espaces urbains, à l'adaptation au changement climatique et à une utilisation plus efficiente des ressources foncières.

La population de la zone devrait atteindre environ 181.000 habitants d'ici à 2030 et 249.000 d'ici à 2050. Les terrains destinés à la construction représenteront 13.139 hectares d'ici à 2030, soit 58% de la superficie totale de la zone, avant d'atteindre 14.785 hectares d'ici à 2050, soit 65%.

La révision porte notamment sur l'organisation de l'espace, l'affectation des sols et le développement des infrastructures techniques.

La priorité sera accordée au développement de zones industrielles concentrées, d'infrastructures portuaires et logistiques, de zones urbaines et de services, d'infrastructures sociales ainsi que d'espaces écologiques.

La structure fonctionnelle de la zone comprendra des espaces industriels et portuaires, des plateformes logistiques, des centres urbains et de services, des zones touristiques littorales, des espaces écologiques, des corridors verts et des paysages aquatiques, ainsi que des infrastructures techniques.

Véritable moteur industriel de Hà Tinh, la zone économique de Vung Ang a largement contribué à la croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de la province, qui a atteint 12,79% au premier semestre 2026, soit le taux le plus élevé du pays.

Selon Trân Bau Ha, vice-président permanent du Comité populaire provincial, Hà Tinh fait de l'amélioration des infrastructures une priorité. La province s'attache à optimiser l'exploitation du port en eau profonde de Vung Ang, à renforcer la connectivité des réseaux de transport et à développer les zones industrielles afin d'attirer des projets de grande envergure et de stimuler durablement la croissance.

À plus long terme, Hà Tinh ambitionne de faire de la zone économique de Vung Ang un pôle régional majeur de l'industrie, de l'énergie, des activités portuaires et de la logistique. La province prévoit également d'y créer une zone de libre-échange, afin de renforcer les échanges commerciaux, d'attirer davantage d'investissements et de consolider le rôle stratégique de Vung Ang dans le développement économique régional.

VNA/CVN