L'indice ALE 2025 sera dévoilé le 18 août

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec les organismes compétents, organisera le 18 août à Hanoï une cérémonie consacrée à la publication de l'indice ALE 2025, destiné à évaluer la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE) au Vietnam.

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L'événement devrait réunir plus de 300 participants, dont des dirigeants du Parti et de l'État, des représentants de ministères, de secteurs, des Comités populaires des 34 provinces et villes, ainsi que des associations professionnelles, des entreprises, des missions diplomatiques et des organisations internationales présentes au Vietnam.

Selon le ministère, le Vietnam a signé et mis en œuvre 17 accords de libre-échange, tant bilatéraux que multilatéraux, établissant ainsi des relations commerciales préférentielles avec la plupart des principaux partenaires économiques du monde. Ces accords ont contribué à stimuler les échanges commerciaux, à attirer les investissements et à renforcer la position du Vietnam au sein des chaînes de valeur régionales et mondiales.

Conformément aux orientations du gouvernement, le ministère a élaboré et finalisé l'indice ALE 2025, un outil destiné à mesurer l'efficacité de la mise en œuvre des accords de libre-échange dans les différentes localités.

Cet indice fournira des informations utiles aux organismes publics pour l'élaboration et l'ajustement des politiques. Il constituera également une référence importante pour les entreprises, les investisseurs étrangers et les associations professionnelles dans leurs décisions d'investissement et leurs stratégies de développement au Vietnam.

Au cours de l'année écoulée, le ministère a mené une enquête à l'échelle nationale et recueilli des données sur la mise en œuvre des ALE dans l'ensemble des provinces et villes, selon une méthodologie rigoureuse, transparente et scientifique.

VNA/CVN