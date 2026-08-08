À chaque commune son produit

Les produits OCOP de Phú Quôc, nouveaux ambassadeurs de la culture locale

Réputée pour son tourisme balnéaire, l'île de Phú Quôc développe également un écosystème économique associant tourisme, commerce et produits agricoles, forestiers et aquatiques. À travers le programme " One Commune, One Product " (OCOP - À chaque commune son produit), elle valorise ses spécialités traditionnelles afin d'en faire de "véritables ambassadeurs" de la culture locale sur la scène internationale.​

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Photo : VNA/CVN

Selon le Bureau de l'agriculture et de l'environnement de la zone spéciale de Phu Quôc, l'île compte actuellement 68 produits OCOP encore valides, classés de trois à cinq étoiles et développés par 18 producteurs, dont 45 produits trois étoiles, 14 quatre étoiles et 9 cinq étoiles.

Selon Huynh Van Dinh, chef du Bureau de l'agriculture et de l'environnement de la zone spéciale de Phu Quôc, l'île dispose de nombreux atouts pour développer les produits OCOP, notamment des matières premières spécifiques, des métiers traditionnels anciens, des ressources agricoles et halieutiques abondantes ainsi qu'un fort potentiel pour associer ces produits au tourisme, aux services et à la promotion de son image. Le développement des produits OCOP contribue ainsi non seulement à valoriser les spécialités locales, mais aussi à améliorer les revenus des habitants et à renforcer la marque de la zone spéciale.

Au lieu de commercialiser uniquement le poivre en grains ou les anchois frais, les entreprises investissent dans les technologies modernes afin d'accroître la valeur ajoutée de leurs produits.

Selon Hô Kim Liên, présidente du conseil d'administration de la société commerciale Khai Hoàn, le nuoc mam (saumure de poisson) Khai Hoàn a participé au programme OCOP depuis 2020. Trois produits ont obtenu la certification OCOP cinq étoiles en 2023 et l'entreprise a déposé en 2026 un dossier afin de maintenir cette distinction tout en enregistrant deux nouveaux produits dans la catégorie cinq étoiles.

Pour Nguyên Thi Tinh, directrice de la société Thanh Quôc, la priorité de l'entreprise reste la qualité afin d'obtenir les certifications OCOP trois et cinq étoiles. L'entreprise investit également dans les équipements de production et les systèmes de traitement des déchets afin de garantir des produits de haute qualité tout en protégeant l'environnement.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Lê Quôc Toàn, vice-président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, l'une des orientations stratégiques consiste à intégrer les produits OCOP dans la chaîne de valeur du tourisme. Au-delà de leur rôle de souvenirs de qualité, ils deviennent également un élément central des offres de tourisme expérientiel.

Afin d'accéder à des marchés exigeants tels que l'Europe, les États-Unis, le Japon ou la République de Corée, Phu Quôc poursuit la normalisation de ses procédés de production et accélère sa transformation numérique. Les produits bénéficient désormais d'emballages modernes intégrant des codes QR permettant d'assurer leur traçabilité et de renforcer leur crédibilité.

De nombreux produits OCOP de Phu Quôc sont aujourd'hui commercialisés sur des plateformes de commerce électronique telles que Shopee, TikTok et Lazada. Les séances de vente en direct contribuent non seulement à accroître les ventes, mais aussi à mieux faire connaître les valeurs traditionnelles qui se cachent derrière ces spécialités.

Selon Huynh Van Dinh, les efforts engagés pour valoriser les spécialités locales contribuent à renforcer la position de Phu Quôc sur la scène internationale. L'alliance entre savoir-faire traditionnel et approche entrepreneuriale moderne permet aux produits locaux de s'imposer progressivement sur les marchés internationaux et de soutenir le développement durable de l'économie locale.

Au-delà de leur statut de spécialités locales, les produits OCOP de Phu Quôc s'affirment progressivement comme de véritables ambassadeurs de la culture locale, contribuant au rayonnement de l'île sur la carte mondiale du commerce et du tourisme.

VNA/CVN