Diên Biên, laboratoire vietnamien de l'économie des drones

En lançant un programme pilote de 6.000 vols de drones, la province de Diên Biên (Nord) entend démontrer le potentiel de l'économie de l'espace aérien à basse altitude. Cette expérimentation servira à tester des applications concrètes et à préparer les futures politiques nationales dans ce domaine.

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Photo : VNA/CVN

Récemment, le Comité populaire provincial a approuvé un programme pilote ("sandbox" ou bac à sable réglementaire) consacré au développement de l'économie de l'espace aérien à basse altitude. Cette initiative est le fruit de près de six mois de coopération entre la province, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de la Défense, ainsi que les entreprises Vietnam Post et FPT.

Quelque 6.000 vols d'essai seront réalisés. Le programme vise à valider trois à cinq modèles d'utilisation des drones, avec pour objectif de réduire de 20 à 30% les délais ou les coûts par rapport aux méthodes traditionnelles.

Lors d'une conférence de presse organisée le 31 juillet par le ministère des Sciences et des Technologies, Nguyên Van Thuât, directeur adjoint du Département de l'économie numérique et de la société numérique, a expliqué que le choix de Diên Biên n'était pas le fruit du hasard. Province montagneuse au relief accidenté, elle est confrontée à des coûts logistiques élevés et compte de nombreuses zones isolées où l'accès aux services de santé, au transport de marchandises et aux intrants agricoles demeure difficile.

Frontalière du Laos et de la Chine, Diên Biên possède également de vastes espaces forestiers, générant d'importants besoins en matière de surveillance des ressources naturelles, de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, de recherche et de sauvetage, ainsi que d'intervention en cas de catastrophe.

"Autant de défis pour lesquels les technologies de l'espace aérien à basse altitude peuvent apporter une réelle valeur ajoutée par rapport aux méthodes traditionnelles", a-t-il souligné.

Les partenaires du projet ont mené des études de terrain afin d'évaluer la topographie, les besoins de développement socio-économique ainsi que les impératifs de défense, de sécurité et de sécurité aérienne. Sur cette base, les zones d'essai, les couloirs aériens, les domaines d'application et les mécanismes de coordination interinstitutionnelle ont été définis, dans le respect du principe consistant à favoriser l'innovation tout en maîtrisant les risques.

Le programme cible trois principaux domaines d'application. En agriculture, les drones seront utilisés pour les semis, l'épandage de produits phytosanitaires, la surveillance des cultures ainsi que le transport des intrants et des récoltes. Dans la logistique, ils assureront l'acheminement de médicaments, de fournitures médicales, d'échantillons biologiques et de produits de première nécessité vers les zones reculées. Enfin, ils serviront à la cartographie numérique, au suivi des ressources forestières, à l'alerte en cas de catastrophe naturelle et au soutien des services publics.

Le dispositif prévoit également des dérogations réglementaires encadrées, permettant notamment aux fabricants vietnamiens de drones de tester leurs technologies en conditions réelles. Les procédures d'essais et d'évaluation ont été considérablement simplifiées : le nombre d'exigences techniques est ramené de 69 à 9, tout en maintenant les critères essentiels relatifs aux fréquences radioélectriques, à la compatibilité électromagnétique, à la résistance aux interférences et à la sécurité.

Photo : Trong Dat/CVN

Nguyên Van Thuât a souligné que Diên Biên est la première province vietnamienne à mettre en œuvre un tel mécanisme expérimental pour les technologies numériques. Les enseignements tirés de cette expérience serviront à élaborer le futur cadre réglementaire national dédié à l'économie de l'espace aérien à basse altitude.

Selon lui, ce secteur constitue un nouveau moteur de croissance. La Chine en a fait une priorité stratégique, tandis que les États-Unis, le Japon, la République de Corée et plusieurs pays européens expérimentent déjà de nouveaux services reposant sur les aéronefs à basse altitude.

"Le drone n'est que le vecteur ; la véritable valeur réside dans l'écosystème technologique, les données et les services qui l'accompagnent", a-t-il affirmé, précisant que cette vision guide également la stratégie du ministère des Sciences et des Technologies.

Lors de cette même conférence de presse, le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong a estimé que l'expérience menée à Diên Biên démontre qu'il est désormais possible de tester de nouveaux modèles économiques grâce à des cadres juridiques adaptés, y compris dans des secteurs complexes comme celui des drones. "Le mécanisme est en place ; le défi est désormais celui de sa mise en œuvre", a-t-il conclu.

Nguyên Tùng/CVN