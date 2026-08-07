Dông Thap renforce le contrôle de sa flotte de pêche et la traçabilité des produits

Pham Thanh Ngai, président du Comité populaire de la province de Dông Thap (Sud), a demandé une mobilisation coordonnée des services concernés et des autorités locales afin de remédier aux lacunes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d’obtenir des améliorations concrètes dans les prochains mois.

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Photo : Huu Chi/VNA/CVN

Le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, en tant qu’organe permanent du Comité de pilotage sur la prévention et la lutte contre la pêche INN, est chargé de réviser le plan d’action provincial afin de répondre aux recommandations formulées par la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE).

Une campagne intensive a été lancée pour achever les tâches prioritaires avant le 10 août, avec un accent particulier mis sur la gestion stricte de la flotte, notamment des navires d’une longueur comprise entre 12 et 15 m ainsi que des navires dits "trois sans" (sans immatriculation, sans licence et sans documents de propriété valides).

Le recensement et le traitement des navires non conformes devront être achevés avant la fin août afin de les placer sous contrôle administratif. Les autorités ont reçu pour consigne d'interdire toute sortie en mer des bateaux ne répondant pas aux exigences légales et de prévenir strictement toute incursion dans les eaux étrangères.

Parallèlement, les contrôles des entrées et sorties des ports de pêche seront renforcés, de même que la surveillance des débarquements et la traçabilité des produits halieutiques. L'exploitation du système de surveillance des navires (VMS) sera intensifiée afin de mieux contrôler les activités de pêche hauturière, tandis que l'ensemble des dossiers d'infraction en suspens devront être traités avant le 31 août.

Le Service provincial de l'industrie et du commerce, en collaboration avec les exportateurs, doit garantir la conformité totale des expéditions vers l'Union européenne. Sur le terrain, le Commandement militaire provincial et les forces compétentes surveilleront étroitement les navires à haut risque, notamment ceux dont la connexion VMS est interrompue.

La police et les services provinciaux d'inspection ont, pour leur part, été mobilisés afin d'enquêter sur d'éventuelles infractions pénales et d'achever les conclusions des inspections menées dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

Au niveau local, les communes doivent assurer une surveillance stricte des bateaux radiés ou non autorisés. En outre, Dông Thap accélère l'aide financière aux pêcheurs pour la modernisation des équipements VMS et favorise la reconversion professionnelle de ceux souhaitant quitter le secteur. Des campagnes de sensibilisation sont également menées pour accroître le respect des exigences légales par les pêcheurs.

Grâce à ces efforts coordonnés, Dông Thap a enregistré des résultats encourageants : depuis le début de l’année 2024, aucun navire de la province n’a été impliqué dans des violations des eaux étrangères.

La province compte actuellement 1.475 navires immatriculés, dont 1.322 sont en activité avec des licences valides. Environ 98% des navires soumis à l’obligation d’installation d’un VMS (876 sur 897) en sont déjà équipés, tandis que l’ensemble des mouvements portuaires est désormais suivi grâce au système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT), conformément à la réglementation en vigueur.

VNA/CVN