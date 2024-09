Le Vietnam au Uttar Pradesh International Trade Show en Inde

Une délégation vietnamienne composée de plus de 50 hommes d'affaires et représentants d’entreprises participe au Uttar Pradesh International Trade Show en tant que pays partenaire.

Le Uttar Pradesh International Trade Show dure quatre jours depuis le 25 septembre à Greater Noida, ville de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde.

Lors de la première journée, le stand du Vietnam a accueilli le vice-président indien, Jagdeep Dhankhar, et le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

Selon le vice-président indien, l'Uttar Pradesh fait des progrès rapides, devenant une plaque tournante mondiale du commerce et des investissements et le choix du Vietnam comme pays partenaire pour l'édition de cette année renforcera l'orientation internationale de l'événement.

De son côté, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh a hautement apprécié la participation du Vietnam en tant que pays partenaire, soulignant la participation croissante du Vietnam au commerce et aux investissements dans la région.

Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh a ensuite rencontré l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, et la délégation d’entreprises vietnamiennes.

Selon Yogi Adityanath, la raison du choix du Vietnam comme pays partenaire pour cette exposition est que le Vietnam et l'Uttar Pradesh présentent de nombreuses similitudes et un potentiel de coopération à l'avenir, dans des domaines tels que le tourisme spirituel, le textile, l’électronique et la sous-traitance industrielle. Il a également exprimé sa volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans ces domaines.

Le même jour, l’Office du Commerce du Vietnam en Inde a organisé un débat sur le commerce électronique.

