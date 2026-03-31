Inde : le pays le plus peuplé du monde débute son recensement

Plus de 3 millions de fonctionnaires déployés pendant plus d'un an pour un gigantesque porte-à-porte : l'Inde, le pays le plus peuplé de la planète avec près d'un milliard et demi d'habitants, recommence le 1 er avril à se compter.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La croissance de la jeune population indienne (âge moyen de moins de 30 ans) constitue une chance pour son développement économique, en même temps qu'un défi en termes d'accès à l'emploi, au logement, à l'énergie ou à l'éducation.

Initialement prévu en 2021, ce recensement a été longtemps retardé à cause de la pandémie de Covid.

Le dernier exercice du genre, complété en 2011, avait arrêté la population à 1,21 milliard d'âmes. Depuis, les Nations unies l'ont évaluée en 2023 à 1,42 milliard, plaçant l'Inde devant la Chine au classement mondial.

Sur un territoire grand comme six fois la France, l'opération, même entièrement numérisée, relève du casse-tête logistique et sera menée en plusieurs étapes.

La première phase, qui débute le 1er avril, consiste à compter le nombre de logements, État par État, par déclaration spontanée sur une application téléchargeable sur son téléphone ou lors du porte-à-porte d'un agent.

Le recensement proprement dit de chaque habitant n'aura lieu qu'à partir du 1er mars 2027 pour l'essentiel de la population, dès le 1er octobre 2026 dans les régions himalayennes, avant l'arrivée de la neige.

Particularité de cette edition, le gouvenement indien va demander aux Indiens à quelle castes ils appartiennent.

Nées de la tradition hindoue, les castes constituent toujours un élément important de la société indienne moderne, qu'elles divisent en catégories hiérarchisées qui déterminent le rôle et le rang de leurs membres.

Le dernier recensement des castes a été réalisé en 1931 sous l'Empire britannique, seize ans avant l'indépendance.

Les dirigeants indiens se sont depuis abstenus de les recenser ou d'en publier un décompte en arguant de la complexité administrative de l'opération ou par peur de nourrir des troubles au sein du pays.

Le ministère de l'Intérieur a évalué le coût du recensement à 1,24 milliard de dollars.

AFP/VNA/CVN