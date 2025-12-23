L'Inde octroie un prêt de 450 millions de dollars au Sri Lanka, ravagé par un cyclone

L'Inde s'est engagée mardi 23 décembre à fournir 450 millions de dollars en aide humanitaire au Sri Lanka dans le but de réparer les dégâts du cyclone Ditwah, a annoncé le ministre des Affaires Etrangères Subrahmanyam Jaishankar.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le cyclone, qui a frappé ce pays d'Asie du Sud en novembre, a affecté 2,3 millions de personnes, soit plus de 10% de la population, et les inondations et glissements de terrain qui l'ont accompagné ont causé d'immenses dégâts à travers tout le Sri Lanka.

Le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake a qualifié la tempête de catastrophe naturelle la plus difficile de l'histoire de l'île.

M. Jaishankar, en visite de deux jours, a déclaré lors d'un point de presse à Colombo qu'il avait remis une lettre du Premier ministre Narendra Modi à M. Dissanayake, l'engageant à un "plan de reconstruction de 450 millions de dollars".

Si 350 millions de dollars prendront la forme de "lignes de crédit", les 100 millions restants seront octroyés sous forme de subventions.

M. Jaishankar a également mentionné l'envoi au Sri Lanka de 1.100 tonnes de matériel de secours, ainsi que de médicaments et d'autres équipements nécessaires, dans l'immédiat après-coup du cyclone.

"Étant donné l'ampleur des dégâts, rétablir circulation était clairement une priorité immédiate", a-t-il soutenu, rappelant que l'Inde avait fourni à l'île des systèmes de ponts modulaires.

Le ministre indien a par ailleurs expliqué que l'Inde envisagerait d'autres moyens d'atténuer les pertes, notamment en encourageant le tourisme indien au Sri Lanka.

La semaine dernière, le Sri Lanka a également obtenu un prêt de 200 millions de dollars de la Banque asiatique de développement pour financer la gestion de l'eau.

La Banque mondiale a indiqué évaluer les dégâts causés par le cyclone et, pour Colombo, les premières estimations laissent penser que jusqu'à 7 milliards de dollars seront nécessaires.

Le cyclone a frappé ce pays de 22 millions d'habitants trois ans après la pire crise économique et financière de son histoire.

AFP/VNA/CVN