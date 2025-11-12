Inde : le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

L'explosion le 10 novembre au soir d'une voiture au coeur de la capitale indienne New Delhi, décrite par le Premier ministre Narendra Modi comme un "complot", a fait au moins 12 morts et une trentaine de blessés, a-t-on appris le 12 novembre de source hospitalière.

"À ce jour, nous recensons 12 morts et plus de 30 blessés", a déclaré le responsable médical de l'hôpital LNJP, Ritu Saxena. Un précédent bilan de même source faisait état de 8 morts et d'une vingtaine de blessés.

Les causes de la déflagration survenue à proximité du Fort Rouge, un des monuments emblématiques de la mégapole de 30 millions d'habitants, n'ont pas été formellement établies mais les autorités semblent privilégier la piste d'un attentat.

L'enquête a été confiée à l'Agence nationale d'enquête (NIA), en charge de la lutte antiterroriste, dont les agents tentaient d'établir la présence d'explosifs dans la carcasse du véhicule.

Si son origine criminelle était confirmée, cette attaque serait la plus importante depuis l'attentat qui a causé la mort de 26 civils de confession hindoue le 22 avril dernier dans le Cachemire indien.

L'explosion du 10 novembre au soir s'est produite quelques heures après que la police a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes présentées comme membres d'une organisation criminelle et saisi des engins explosifs et des fusils d'assaut.

La police a indiqué que les hommes interpellés étaient liés à Jaish-e-Mohammed, un groupe islamiste, et à Ansar Ghazwat-ul-Hind, une branche jihadiste d'Al-Qaïda au Cachemire. Ces deux mouvements sont considérés par l'Inde comme des organisations terroristes.

