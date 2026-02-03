Le Hamas se dit prêt à transférer l'administration de la bande de Gaza au nouveau comité national

Le Hamas a annoncé lundi 2 février avoir finalisé les préparatifs du transfert de ses actifs gouvernementaux et administratifs au Comité national pour l'administration de la bande de Gaza, qui devrait commencer à administrer la bande de Gaza dès son entrée sur le territoire par le point de passage de Rafah. Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a indiqué que le transfert débuterait dès l'arrivée du comité à Gaza, et se déroulerait de manière transparente et exhaustive dans tous les domaines. Il a précisé qu'un organe spécial de haut niveau avait été mis en place pour superviser le processus. Cet organe comprend des représentants des diverses factions palestiniennes, des chefs tribaux, des personnalités de la société civile et des membres d'organisations internationales. M. Qassem a exhorté toutes les parties à faciliter le travail du comité, affirmant que celui-ci était essentiel à la reconstruction de Gaza après ce qu'il a décrit comme la "catastrophe" causée par deux années de guerre avec Israël.

Xinhua/VNA/CVN