L'Inde met en orbite son satellite le plus lourd

L'Inde a placé en orbite son satellite le plus lourd mercredi 24 décembre, le Premier ministre Narendra Modi évoquant un "progrès important" pour le secteur spatial du pays le plus peuplé du monde.

>> La fusée Ariane 6 décolle de Kourou avec deux satellites Galileo

>> La fusée japonaise H3 échoue à placer un satellite en orbite

Photo : AFP/VNA/CVN

Le satellite de communication AST SpaceMobile, pesant 6,1 tonnes, a été déployé en orbite basse par la fusée LVM3-M6, qui a ainsi emporté "la charge utile la plus lourde lancée depuis le sol indien", s'est félicitée l'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO).

Cette réussite "renforce la capacité de lancement lourd de l'Inde et notre rôle grandissant sur le marché mondial des lancements commerciaux", a salué le Premier ministre Narendra Modi, alors que son pays vise un premier vol spatial habité en 2027 et ambitionne d'envoyer un astronaute sur la Lune d'ici à 2040.

L'agence spatiale nationale avait lancé début novembre un autre satellite de communication, CMS-03, d'un poids de 4,4 tonnes. Pour ce type de mission, elle utilise une version modifiée de la fusée dont elle s'était servie pour expédier un engin sans pilote sur la Lune en août 2023.

L'Inde a rapidement développé son secteur spatial sur la dernière décennie, réussisant des prouesses du niveau des plus grandes puissances pour des coûts bien plus faibles.

AFP/VNA/CVN