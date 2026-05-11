Madagascar lance un projet de renforcement de l'anticipation des catastrophes

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Mis en œuvre sur deux ans (2025-2027), ce programme vise à renforcer la capacité du pays à anticiper les risques climatiques et les catastrophes grâce à des actions communautaires, des systèmes d'alerte précoce et des mécanismes d'intervention adaptés. S'appuyant sur les acquis déjà réalisés à Madagascar en matière d'actions anticipatoires, le projet contribuera notamment à renforcer les systèmes d'alerte précoce, à étendre la couverture des interventions dans les zones vulnérables, à améliorer la coordination entre les acteurs nationaux et humanitaires ainsi qu'à renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques. Le projet est exécuté par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), en partenariat avec la FAO, le Programme alimentaire mondial, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Organisation internationale pour les migrations à Madagascar et aux Comores, ainsi que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) à Madagascar.

Xinhua/VNA/CVN