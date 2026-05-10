Le Forum africain de l'investissement et du commerce à Alger vise l'intégration économique

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Dans un communiqué, le Centre arabo-africain d'investissement et de développement (CAAID) a indiqué que le forum servirait de plateforme stratégique pour renforcer l'intégration économique et le développement sur l'ensemble du continent africain, conformément aux objectifs de développement durable énoncés dans l'Agenda 2063 de l'Afrique. Sous le thème "Ensemble, ouvrons les marchés", ce forum de deux jours réunit plus de 2.000 participants issus de 43 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, parmi lesquels des représentants officiels, des investisseurs et des financiers. Quelque 300 rencontres interentreprises sont prévues afin d'établir des partenariats économiques. Le forum est organisé par le CAAID en partenariat avec l'Union africaine, la Banque africaine d'import-export et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Xinhua/VNA/CVN







