Guinée : nouvel incendie sur le site de l'ancien dépôt d'hydrocarbures de Conakry

Un incendie s'est déclaré samedi 9 mai sur le site de l'ancien dépôt d'hydrocarbures de Conakry, situé dans la commune urbaine de Kaloum, qui abrite le centre administratif et économique du pays, ont rapporté des médias locaux.

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D'importants effectifs des forces de défense et de sécurité ont été déployés sur les lieux afin de sécuriser le périmètre, empêcher l'accès au site et garantir la sécurité des populations environnantes, selon les mêmes sources. Des équipes de sapeurs-pompiers ont également été mobilisées pour contenir les flammes et éviter leur propagation aux habitations voisines. Un important incendie s'était déjà produit sur le même site en 2023, provoquant l'explosion de plusieurs cuves contenant des produits pétroliers. Ce précédent sinistre avait fait plus de 20 morts et de nombreux blessés graves.

APS/VNA/CVN



































