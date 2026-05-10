Les interactions russo-chinoises sont un facteur primordial de stabilisation des relations internationales

>> Chine - Russie : Xi Jinping et Vladimir Poutine à la cérémonie d'ouverture des Années de la culture

>> Russie - Chine : coopération pour assurer la sécurité dans l'espace

Lors d'une conférence de presse, il a décrit la coopération entre des États comme la Chine et la Russie comme un "facteur incontestable de dissuasion et de stabilité" sur la scène internationale. Il a souligné que la Chine était le premier partenaire commercial et économique de la Russie, ajoutant que la diversification de leurs échanges bilatéraux, un objectif essentiel, se poursuivait grâce aux industries de haute technologie. Il a également indiqué que la Russie et la Chine étaient parvenues à un accord de haut niveau pour "franchir une importante étape" dans leur coopération pétrolière et gazière. Concernant la crise ukrainienne, Vladimir Poutine s'est dit prêt à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à Moscou ou dans un pays tiers, mais uniquement en vue de signer un accord sur un traité de paix définitif.

Xinhua/VNA/CVN











