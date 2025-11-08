Incendie d'une maison de retraite en Bosnie : le bilan monte à 13 morts

Le bilan de l'incendie de mardi dans une maison de retraite à Tuzla, dans le Nord-Est de la Bosnie, est monté a 13 morts, a indiqué l'hôpital de la ville vendredi 7 novembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu a pris, pour une raison encore indéterminée, au 7e étage d'un bâtiment où résidaient des personnes âgées souvent malades et incapables de se lever de leurs lits.

Onze personnes sont mortes dans la nuit de mardi à mercredi 5 novembre étouffées par les fumées et intoxiquées au monoxyde de carbone, selon les premiers éléments des autopsies communiqués par le parquet de la ville. Parmi les 13 victimes, la plus jeune avait 67 ans et la plus âgée 96.

Deux autres victimes sont mortes après avoir été hospitalisées, et plus de dix personnes, dont un policier, sont encore hospitalisées, dont trois en soins intensifs, a précisé l'hôpital.

Le directeur de la maison de retraite, Mirsad Bakalovic, a démissionné après l'incendie, qualifié de "catastrophe" par plusieurs responsables bosniens. Un jour de deuil a été observée jeudi 6 novembre dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), l'une des deux entités qui compose le pays.

AFP/VNA/CVN