Binh Duong et Cà Mau s'unissent pour éliminer les maisons précaires

Les provinces méridionales de Binh Duong et de Cà Mau ont co-organisé, le 21 mars, une cérémonie marquant le lancement de la construction et de la rénovation de quatre logements destinés aux ménages pauvres et quasi-pauvres du district de Dâm Doi, dans la province de Cà Mau.