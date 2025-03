Heure de la Terre 2025: le Vietnam met en lumière la transition verte et l’avenir vert

>> La course Earth Hour 2025 attire près de 2.000 participants

En prélude à cet événement, le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé à Hanoï une cérémonie de lancement et une course populaire qui ont rassemblé près de 2.000 participants.

Photo : VOV/CVN

“Je trouve que le message de l’Heure de la Terre de cette année est très significatif dans un contexte mondial de lutte contre les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles. La transition verte est la clé d’un avenir durable. Nous réaliserons cela en économisant l’énergie”, confie une participante.

“La Terre traverse de profonds bouleversements climatiques. Je prends part à cette course pour encourager les gestes écoresponsables et promouvoir la transition éểngestique” dit une autre.

Outre cette course, le ministère de l’Industrie et du Commerce organise plusieurs activités tout au long du mois de mars, notamment un concours en ligne sur les économies d’énergie, un concours de “promoteurs d’économies d’électricites” et un prix journalistique pour la promotion d’une utilisation efficace et économe de l’énergie.

Nguyên Hoàng Long, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, est lui aussi impliqué… “En adoptant une consommation raisonnée de l’énergie et de l’électricité, nous participons activement au développement durable du réseau électrique national et renforçons la sécurité énergétique du pays. C’est pourquoi initier ce mouvement en écho à l’Heure de la Terre revêt une importance majeure, tant pour les citoyens que pour le monde de l’entreprise”, explique-t-il.

Dans la province de Binh Duong, diverses activités sont déployées, comme le programme "25 secondes d’arrêt des moteurs de véhicules", des distributions de prospectus, des accrochages de banderoles, un concours de flashmob sur le thème "Danse verte - Économisons l’énergie ensemble", une course à pied, un concours d’éloquence en anglais sur la protection de l’environnement et une parade à vélo.

"Cette parade à vélo véhicule un message fort en faveur d’un mode de vie sain et économe en énergie. J’espère avoir l’occasion de me joindre à d’autres initiatives de ce type", confie un participant.

"Je souhaite vous transmettre ce message: chaque petit geste - économiser, limiter les déchets plastiques, utiliser l’énergie verte - peut contribuer à construire un avenir vert, propre et durable pour protéger l’environnement", ajoute une autre.

À Dà Nang, des rassemblements, des défilés, des campagnes de sensibilisation et un concours en ligne sur les économies d’énergie sont organisés. Vo Quang Lâm, directeur général adjoint du groupe Électricité du Vietnam (EVN), évalue l’impact de cet événement : "Ces 16 dernières années, la sensibilisation du public à une utilisation plus responsable de l’énergie, en particulier de l’électricité, a fortement progressé. Cela se traduit par une nette amélioration de l’efficacité énergétique et une meilleure maîtrise de la consommation. En adoptant de simples gestes au quotidien, chacun contribue à rendre le réseau électrique plus stable, plus sûr et surtout plus performant", constate-t-il.

L’Heure de la Terre incarne une volonté affirmée de transformation en profondeur, encourageant la transition écologique à travers des modèles économiques durables, des modes de vie responsables et une consommation plus verte. C’est un appel à toute la société à s’engager concrètement pour un avenir plus respectueux de l’environnement et un développement durable.

VOV/VNA/CVN