Le Vietnam économise 448.000 kWh durant l'Heure de la Terre 2025

>> La course Earth Hour 2025 attire près de 2.000 participants

>> Heure de la Terre 2025: le Vietnam met en lumière la transition verte et l’avenir vert

Photo : VNA/CVN

L'extinction des lumières de 20h30 à 21h30 a permis d'économiser 448.000 kWh, ce qui équivaut à environ 942,2 millions de dôngs (plus de 36 200 dollars), selon la Société nationale d'exploitation du système et du marché de l'électricité (NSMO). L'Heure de la Terre est une initiative du Fonds mondial pour la nature (WWF), lancée en 2007. Le Vietnam y participe pour la 17e année consécutive.

Au Vietnam, l'événement est coorganisé par le WWF et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les 63 provinces et villes du pays ont participé à l'événement, avec un fort engagement des citoyens.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé la campagne "Tout le monde économise de l'énergie en écho à l'Heure de la Terre 2025", sous le thème "Transition verte - Avenir vert".

Cette campagne vise à promouvoir non seulement l'économie d'électricité, mais aussi la production d'énergie durable, l'utilisation des énergies renouvelables et l'adoption de technologies et d'équipements économes en énergie.

VNA/CVN