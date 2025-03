Deux embarcations anciennes mises au jour à Bac Ninh : un trésor enfoui du passé

Dès la réception de l’information, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh (Nord) a coopéré avec l’Institut d’archéologie (relevant de l’académie vietnamienne des sciences sociales) pour procéder à une fouille d’urgence.

Les résultats préliminaires indiquent qu’il s’agit de deux embarcations de grande taille, à la structure unique, jamais observées auparavant dans l’histoire de l’archéologie vietnamienne. Chaque bateau mesure environ 16 m de long et près de 2 m de large, avec six compartiments distincts. Fait exceptionnel, les deux embarcations sont solidement reliées entre elles par une grande pièce en bois située à la proue - une configuration jamais recensée jusqu’à présent. Selon le docteur Pham Van Triêu, chef de l’équipe de fouille, ces embarcations pourraient être les plus grandes et les plus singulières jamais mises au jour au Vietnam.

Dans les compartiments, les chercheurs ont trouvé diverses sortes de graines, ce qui pourrait fournir de précieuses informations sur les activités de transport de marchandises, les cultures agricoles et les réseaux commerciaux anciens. Ces données sont essentielles pour mieux comprendre la vie économique et les échanges commerciaux des populations anciennes dans cette région.

La découverte a eu lieu près de l’ancienne citadelle de Luy Lâu - autrefois un important pôle politique, économique et religieux du Nord du Vietnam durant les dix premiers siècles de notre ère - ce qui ajoute encore à la valeur archéologique du site. Les scientifiques avancent l’hypothèse que l’endroit où ont été retrouvés les bateaux aurait pu être un ancien port de commerce ou un chantier naval.

Face à la valeur exceptionnelle de cette découverte, le président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Vuong Quôc Tuân, a demandé au Service de la culture, des sports et du tourisme d’élaborer un plan d’organisation de colloques scientifiques, en invitant des experts de renom afin d’évaluer pleinement l’importance de ce site.

Parallèlement, les autorités locales ont mis en place des mesures de protection du site, renforcé la sécurité et intensifié la sensibilisation de la population à la préservation du patrimoine culturel.

La fouille est en cours et devrait s’achever d’ici le 3 avril 2025.

