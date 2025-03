Vietnam Airlines soutient une opération en faveur des enfants en difficulté

En donnant des miles primes, les membres exercent non seulement leurs privilèges pleinement, mais permettent également des voyages significatifs, rapprochant les experts, les médecins et les bénévoles des organisations médicales caritatives de ceux qui se trouvent dans des circonstances particulières. Ils permettent ainsi aux personnes défavorisées au Vietnam d’avoir la possibilité d'accéder à des soins médicaux, ce qui ravive l'espoir d'une vie meilleure.

Depuis 2009, la compagnie Vietnam Airlines s'est associée à de nombreuses organisations médicales pour soutenir des centaines d'experts médicaux et de bénévoles nationaux et étrangers effectuant des opérations chirurgicales sur des enfants vietnamiens. Jusqu'à présent, le programme a aidé des milliers d'enfants grâce à des opérations chirurgicales réussies.

Rien qu'en 2024, la campagne "Dons de miles" a eu des retombées remarquables avec 7,04 millions de miles donnés, trois mois plus tôt que prévu. Ces miles ont permis à plusieurs experts et médecins de réaliser avec succès 1.300 chirurgies de la lèvre et de la fente palatine, ainsi que 50 chirurgies craniofaciales complexes. Dans le même temps, les médecins ont dépisté des malformations cardiaques chez 30.000 enfants et opéré 130 cas. Deux cents trois enfants souffrant de malformations génito-urinaires ont par ailleurs été examinés, et 46 ont été opérés.

En 2025, Vietnam Airlines continue de diffuser son message d'accompagnement de la communauté à travers la campagne "Dons de miles". Cette année, elle vise à collecter 10 millions de miles entre le 17 mars et le 31 décembre 2025, afin de soutenir des projets médicaux et sociaux. La compagnie aérienne s'associera à de nombreuses organisations caritatives telles qu’Operation Smile, Facing The World, Nhip tim Viêt Nam, Thiên Nhân & Friend, Nuoy, Gaia et RED.

Concrètement, ces miles seront utilisés pour : opérer 1.050 enfants atteints de fente labiale et de fente palatine; réaliser 90 chirurgies craniofaciales complexes et transférer la technologie à 100 médecins vietnamiens; dépister et opérer des problèmes cardiaques chez 30.000 enfants; réaliser la 19e opération chirurgicale parmi 40 enfants souffrant de malformations génito-urinaires; opérer 120 cas de malformations des voies respiratoires tout en formant 150 médecins ; et soutenir la restauration des forêts, réduisant ainsi les émissions de CO 2 . Par rapport à 2024, l'objectif pour 2025 est d'élargir l'échelle et de combiner la santé et le développement durable.

Cette campagne fait partie d'une série d'activités démontrant l'engagement et la responsabilité de Vietnam Airlines envers la communauté et la société. Vietnam Airlines estime que le développement durable d'une entreprise ne repose pas uniquement sur ses revenus, mais également sur les valeurs qu'elle apporte à la société. Le rôle de Vietnam Airlines n'est pas seulement de transporter des passagers, mais aussi de connecter des ressources pour résoudre des problèmes sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Au cours des 30 années de sa fondation, Vietnam Airlines a affirmé son rôle de grande entreprise responsable envers la communauté. La responsabilité sociale a toujours été identifiée comme l'un des piliers importants de la stratégie de développement durable de la compagnie. Au fil des années, cette compagnie a parrainé des billets d'avion pour des programmes médicaux, éducatifs et caritatifs, tout en participant activement à des projets de protection de l'environnement, contribuant ainsi à bâtir un avenir meilleur pour la communauté et la société.

Texte : Nguyên Anh/CVN

Photos : Vietnam Airlines/CVN