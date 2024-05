Rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Laos

Une cérémonie a eu lieu le 30 mai dans la province lao d'Attapeu pour rapatrier les restes de huit soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champs d’honneur au Laos.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du gouvernement du Laos et des provinces lao de Champassak, Sékong et Attapeu, ainsi que du Comité directeur pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts (Comité directeur 515) de la province vietnamienne de Kon Tum (hauts plateaux du Centre).

Les participants de l'événement ont offert de l'encens et des fleurs en hommage aux martyrs qui avaient consacré leur vie au noble esprit international.

Les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens seront inhumés au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la province de Kon Tum.

Les activités de recherche et de collecte des restes des martyrs ont une signification sacrée, reflétant la tradition vietnamienne d'honorer et de commémorer les grandes contributions des héros nationaux.

