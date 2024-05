Arrestation de huit personnes transportant 198 kg d'héroïne du Laos au Vietnam

Huit trafiquants de 44 pains d'héroïne et 181,75 kilos de drogue de toutes sortes du Laos au Vietnam, ont été arrêtés en flagrant délit, a annoncé le 30 mai les gardes-frontières de la province de Quang Nam (Centre).

Cette arrestation a été menée le 26 mai dans la zone du poste frontalier international de Nam Giang. Une enquête plus approfondie est en cours.

Dans la matinée du 30 mai, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Nam, Luong Nguyên Minh Triêt, a félicité et remis des récompenses à trois collectifs et six individus pour leurs réalisations exceptionnelles dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue.

