La Journée vietnamienne à l'Université russe d'économie Plekhanov

>> Journée vietnamienne 2023 à Gwangju en République de Corée

>> Journée du Vietnam au Bélarus

>> La Journée du Vietnam en Russie

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cet événement, les professeurs et étudiants de la PREU ainsi que d'autres écoles russes ont eu l'occasion de découvrir la diversité culturelle et culinaire du Vietnam à travers une exposition de peintures et d'œuvres d'art vietnamiennes, des jeux folkloriques et des quiz sur l'histoire et les traditions vietnamiennes.

En outre, une séance plénière a été organisée avec la participation de représentants du ministère russe des Affaires étrangères, de scientifiques et d'entreprises des deux pays, de l'ambassade du Vietnam en Russie, de l'Association vietnamienne en Russie, des enseignants et des étudiants de la PREU pour discuter des relations russo-vietnamiennes dans le nouveau contexte politique. À cette occasion, un accord de coopération entre la PREU et la Sarl RV-Exim Solutions dans le domaine de la formation des étudiants a eu lieu.

Dans le cadre de la Journée du Vietnam à la PREU, a eu lieu un programme culturel avec des spectacles spéciaux de danse et de chant interprétés par des étudiants vietnamiens et russes de ladite université.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le recteur de la PREU, Ivan Lobanov, a déclaré que l'organisation de la Journée vietnamienne non seulement contribuait à booster les relations entre les deux pays, mais encore réaffirmait les relations étroites entre la Russie et le Vietnam en matière d'éducation et de formation. Il a également exprimé sa volonté de coopérer avec le Vietnam dans les domaines économiques tels que l'économie numérique ou l'économie verte, ainsi que la promotion des échanges et la coopération entre les universitaires des deux pays.

À cette occasion, dans sa lettre adressée au recteur de la PREU pour saluer l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a affirmé que cet événement significatif s'adressait non seulement aux professeurs et aux étudiants de l’Université mais aussi à l'ensemble de la communauté russo-vietnamienne.

Le diplomate a également remarqué que la PREU jouait un rôle particulier dans le renforcement des relations entre les deux pays en matière d'éducation et de formation, favorisant la compréhension entre les deux pays ainsi que le développement économique et le potentiel académique entre les deux pays.

Actuellement, la PREU est l'université russe qui compte le plus grand nombre d'étudiants vietnamiens avec environ 400 personnes.

VNA/CVN