Établissement du partenariat entre l’USTH et Dassault Systèmes

Lors de sa visite de travail en France, une délégation de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) a été acccueillie par Xavier Fouger, directeur senior des Centres et Programmes Éducatifs Monde. À cette occasion, l'université a signé un accord de partenariat avec Dassault Systèmes, leader mondial de l'innovation durable.

Cette entreprise scientifique axée sur l'innovation détient la plateforme 3DEXPERIENCE, plateforme d'expérience virtuelle qui permet de créer de nouveaux produits et services innovants et, à terme, de répondre aux défis majeurs auxquels le monde est et sera confronté notamment dans les domaines de l'éducation et de la recherche.

L’Université Vietnam - France (USTH) travaille aujourd’hui à l’intégration dans ses programmes pédagogiques de cette plateforme 3DExperience, avec pour objectif d’émerger en tant que centre d’expertise sur ces questions.

"Les jumeaux numériques sont au cœur des nouvelles façons d’appréhender les évolutions technologiques, que ce soit dans le secteur de la mécanique ou de la biologie", rappelle le Pr. Jean-Marc Lavest, recteur principal de l'USTH. Et de poursuivre : "L’USTH doit préparer les nouvelles générations à cela !".

Texte et photo : USTH/CVN