Vietjet honorée par deux prix importants d’Airline Ratings

La Compagnie aérienne vietnamien Vietjet a déclaré qu'Airline Ratings venait de récompenser Vietjet comme “Meilleure compagnie aérienne low cost au monde” (Best Ultra Low-Cost Airline 2024) et “La compagnie aérienne low-cost offrant le meilleur service en vol de l'année” (World’s Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality 2024).

Photo : Vietjet/CVN

Il s'agit de deux récompenses importantes votées par la prestigieuse organisation d'évaluation de la qualité et de la sécurité des services aériens Airline Ratings.

Airline Ratings apprécie hautement les prix des billets très économiques de Vietjet, son innovation et ses produits adaptés aux clients. Cette compagnie aérienne a continuellement développé sa flotte d’A330 et A321 et son réseau de vols, ouvrant ainsi des opportunités de vol à tous. Vietjet est également reconnue pour ses produits aériens à bas prix tels que les billets en classe Business.

Vietjet possède une flotte moderne et respectueuse de l'environnement, un équipage professionnel et dévoué, offrant la quintessence de la cuisine vietnamienne et mondiale avec un menu riche ainsi que des plats chauds frais, délicieux et nutritifs comme le pho Thin, le bánh mì vietnamien. Elle offre également à ses clients de nombreux programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude, permettant d'acheter librement des produits hors taxes ou des produits pratiques tout au long du vol.

Selon Vietjet, Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d'AirlineRatings.com a déclaré que, reconnue pour ses prix de billets extrêmement intéressants et ses programmes de marketing intelligents au fil des ans, Vietjet continue d’aider des millions de passagers à voyager à ces coûts très raisonnables.

Photo : Vietjet/CVN

Geoffrey Thomas a ajouté que Vietjet dispose d'une flotte d'Airbus de dernière génération. La compagnie aérienne joue un rôle important dans la tendance en plein essor du transport aérien et dans le fort développement du tourisme vietnamien. La valeur de Vietjet ne se mesure pas seulement par le nombre de passagers transportés, mais également par ses opérations qui apportent de la positivité aux clients.

Vietjet a également reçu la cote de sécurité aérienne 7 étoiles par Airline Ratings, le plus haut niveau au monde. Elle est également classée parmi les plus sûres compagnies aériennes low-cost au monde depuis de nombreuses années consécutives. L'entreprise a également été honorée par Airline Ratings comme “la compagnie aérienne qui apporte la meilleure valeur aux clients”.

Les "Airline Excellence Awards" d'Airline Ratings sont organisés chaque année depuis 2013 pour honorer certaines des plus de 385 compagnies aériennes du monde en matière de sécurité et la qualité des services. Parmi les compagnies aériennes du monde honorées cette année figurent Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Air New Zealand, etc.

Tân Dat/CVN