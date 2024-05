Le 6e Sommet sur la sécurité du Vietnam à Hanoï

Le Sommet sur la sécurité du Vietnam 2024 a été organisé le 30 mai à Hanoï par l'Autorité de sécurité de l'information (AIS) du ministère de l'Information et de la Communication (MIC) et le groupe CEI.

Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème "La cybersécurité dans un monde piloté par l'IA", l'événement a attiré la participation de plus de 1.000 délégués du gouvernement et de divers domaines tels que la finance, la banque, l'assurance, les télécommunications, la vente au détail et le commerce électronique, le transport et la logistique, l'énergie et la production.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Pham Duc Long, a déclaré que l'intelligence artificielle (IA) contribuait à révolutionner le domaine de la sécurité de l'information tant en première ligne des cyberattaques que de la défense des systèmes. Cependant, outre ses avantages, la technologie de l’IA est utilisée par les cybercriminels pour créer facilement de nouveaux logiciels malveillants ainsi que de nouvelles attaques de phishing sophistiquées, avec divers scénarios d’attaque.

Au Vietnam, le système national de cyberespace exploité par l'AIS, a reçu 17.400 rapports de fraude en ligne, entraînant des pertes d'environ 8.000 à 10.000 milliards de dôngs (314 à 392 millions d'USD).

Il est important d’étudier et d'appliquer rapidement les avantages de la technologie de l'IA, de chercher des moyens de limiter ses côtés négatifs, a souligné le vice-ministre.

Il a recommandé aux agences, organisations et unités de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions pour surveiller la sécurité de l'information afin de pouvoir détecter précocement les risques liés à la sécurité de l'information.

Afin de minimiser les risques liés à l'IA, le colonel Nguyên Anh Tuân, chef adjoint du Centre national de données sur la population relevant du Département de police pour la gestion administrative de l'ordre social du ministère de la Police a proposé de perfectionner le cadre juridique et promulguer des documents réglementant l'éthique dans le processus de développement, de production, d'application et d'utilisation de l'IA ainsi que des réglementations techniques sur les plateformes de connexion et de partage d'applications.

De plus, le développement de l’IA doit aller de pair avec des enjeux de cybersécurité et de sécurité de l’information pour éviter d’être attaqué et piraté, entraînant de nombreuses conséquences graves.

Lors du sommet, les experts ont partagé quelques nouvelles tendances en matière de cyberattaques utilisant l'IA, des solutions pour garantir la sécurité lors des transactions en ligne et des moyens de détecter, prévenir et gérer les attaques de ransomware.

À cette occasion, une exposition sur la cybersécurité a été organisée, attirant plus de 50 principaux fournisseurs de solutions de sécurité de la région et du monde.

