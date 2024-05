Promouvoir les échanges économiques et culturels R. de Corée - Vietnam

Photo : Duc Thang/VNA/CVN

Bùi Thanh Son a exprimé sa conviction que la KOVECA et ses membres continueraient à jouer un rôle de premier plan, en promouvant leur rôle essentiel dans la promotion de bonnes relations de coopération entre les deux pays ; encourager les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements et leur coopération commerciale avec le Vietnam ; coordonner le soutien, la protection et créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne vive, travaille et étudie bien en République de Corée.

Il a souhaité que l'association soutienne les familles multiculturelles coréennes-vietnamiennes, contribuant ainsi à renforcer l'amitié entre les deux pays.

De son côté, Kwon Sung Taek a hautement apprécié le soutien à l'organisation d'événements de coopération économique et d'échanges culturels au Vietnam. Il a affirmé continuer à déployer davantage d'efforts pour développer les relations Vietnam - République de Corée et renforcer les relations d’amitié entre les deux peuples dans les temps à venir.

Le même jour, le chef de la diplomatie a reçu des représentants de la famille “Ly” d'origine vietnamienne dans ce pays, déclarant que l'État et le peuple vietnamiens étaient très enthousiastes et fiers de voir la famille “Ly” s'installer, s'unir et se développer avec succès sur la terre coréenne et apporter de plus en plus d'importantes contributions au développement de la République de Corée.

Bùi Thanh Son a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam considéraient toujours les membres de la famille “Ly” ainsi que les Vietnamiens en République de Corée comme une partie inséparable de la nation et leur accordaient toujours beaucoup d'attention et de soutien.

Un représentant de la famille “Ly” d'origine vietnamienne a exprimé sa fierté de sa contribution positive au développement du pays de résidence. La famille “Ly” d'origine vietnamienne a toujours des activités vers la Patrie et mobilise les entreprises sud-coréennes pour venir investir au Vietnam, aidant ainsi les épouses vietnamiennes en République de Corée à s'intégrer et à s'adapter rapidement au nouveau monde et à la culture sud-coréenne.

