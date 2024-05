Les enfants de 5 ans bénéficieront d'un enseignement gratuit

>> L’école maternelle la plus avancée du delta du Mékong à Cân Tho

>> Éveiller les enfants par le yoga

Photo : VNA/CVN

Les enfants de 5 ans seront exemptés des frais de scolarité à partir de la prochaine année scolaire 2024-2025.

La réglementation a été définie à l’article 15 du décret gouvernemental 81/2021.

Le décret, entré en vigueur le 15 octobre 2021, contient des règles relatives aux frais de scolarité et à la gestion des établissements d'enseignement du système éducatif national. Il stipule les politiques relatives à l'exonération des frais de scolarité, à leur réduction et aux prix des services dans le secteur de l'éducation et de la formation.

Conformément à la clause 6 de l'article 15 du décret, un total de 19 groupes de bénéficiaires sont éligibles à l'exonération des frais de scolarité.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a envoyé une dépêche officielle aux ministères, aux agences ministérielles, aux organisations sociopolitiques, aux Comités populaires provinciaux et municipaux et aux écoles pour guider les réglementations du gouvernement.

Parmi les autres groupes exemptés de frais figurent les enfants handicapés, les enfants orphelins, tels que réglementés par la loi sur l'enseignement professionnel, et les enfants des zones gravement défavorisées, insulaires, frontalières, isolées et montagneuses.

Ils impliquent également des apprenants de domaines spécifiques répondant aux exigences du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité, sur la base de la loi sur l'enseignement professionnel et des règlements du Premier ministre.

VNA/CVN