Le Brésil impressionné par le développement scientifico-technologique du Vietnam

S'exprimant lors d'une récente rencontre avec la ministre brésilienne de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Luciana Santos, l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi a affirmé que la coopération scientifique et technologique est l'un des domaines prioritaires entre les deux pays, en particulier les télécommunications, la haute technologie et les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), le big data, la science quantique…