80 ans de Révolution : vers l’éradication des logements précaires

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre (1945-2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central de l'émulation et des récompenses et chef du Comité directeur central pour l’éradication des maisons temporaires et délabrées à l’échelle nationale, a présidé mardi, 26 août, à Hanoï, une conférence nationale en visioconférence pour faire le bilan du programme et du mouvement d’émulation "Tout le pays main dans la main pour éradiquer les maisons temporaires et délabrées en 2025".

La conférence revêt une portée historique, marquant pour la première fois qu’aucun citoyen ne vit plus dans une maison précaire. L’objectif a été atteint cinq ans avant la date fixée par la Résolution N° 42-NQ/TW du Comité central du Parti communiste (XIIIe mandat), conformément à la Conclusion N° 97-KL/TW de la 10e réunion du Comité central et à la Directive N° 34-CT/TW du Politburo.

Un jalon historique - un exploit vietnamien

Sur la base des directives du Parti et du Politburo, le Premier ministre a lancé, le 13 avril 2025, le mouvement d’émulation pour éradiquer les maisons temporaires et délabrées d’ici 2025. Dès le 5 octobre 2024, le gouvernement avait lancé le programme national de soutien au logement précaire, mobilisant des ressources pour trois missions principales : soutenir le logement des personnes méritantes, accompagner les programmes nationaux ciblés et éradiquer les maisons précaires pour les ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté.

Répondant à l’appel du Premier ministre "Chacun aide selon ses moyens, ceux qui ont peu aident peu, ceux qui ont beaucoup aident beaucoup", le programme et le mouvement d’émulation ont mobilisé tout le Parti, le système politique, l’armée, le peuple, les entreprises et les organisations.

À ce jour, 334.234 maisons ont été construites ou rénovées (255.310 nouvelles, 78.924 réparées) ; plus de 24.761 milliards de dôngs de fonds publics ont été mobilisés ; plus de 2,7 millions de journées de travail bénévoles ont été offertes par plus de 454.000 personnes.

De nombreux ministères ont apporté un soutien considérable : le ministère de la Défense a fourni près de 1.000 milliards de dôngs, mobilisé plus de 414.000 journées de travail et près de 63.000 équipements ; le ministère de la Police a apporté plus de 790 milliards de dôngs, mobilisé 534.000 journées de travail et fourni des matériaux ; le secteur bancaire a soutenu plus de 1.800 milliards de dôngs ; le Comité central du Front de la Patrie a mobilisé plus de 125,88 milliards de dôngs via le Fonds “Pour les pauvres”.

Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers le Parti, l’État, les organisations, les entreprises et les voisins qui leur ont offert un foyer stable, garantissant la stabilité de leur vie et de leur travail.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré être profondément ému par ce succès, fruit de la direction constante des secrétaires généraux du Parti, Nguyên Phu Trong et Tô Lâm. Il a rappelé les paroles de Hô Chí Minh : "Si le pays est indépendant alors que le peuple n’est ni heureux ni libre, cette indépendance n’a pas de sens".

Fidèle à cette vision, le Parti place l’être humain au centre, affirmant que personne ne doit être laissé pour compte, et œuvre à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles, en particulier le logement des personnes méritantes, pauvres et vulnérables.

Fin 2023, près de 400.000 maisons précaires subsistaient encore, malgré les politiques existantes. C’est pourquoi la Résolution N° 42-NQ/TW adoptée le 24 novembre 2023 visait à éradiquer totalement les maisons délabrées d’ici 2030, notamment pour les familles méritantes.

Selon le Premier ministre, grâce à la mobilisation de tous les secteurs et de la population, le gouvernement a mis en place un Comité directeur central et coopéré avec le Front de la Patrie, permettant d’atteindre l’objectif cinq ans et quatre mois avant l’échéance. Les logements des personnes méritantes ont été finalisés dès le 24 juillet 2025.

Ce succès est une "œuvre nationale spéciale", fruit de la volonté du Parti et du peuple, preuve éclatante d’unité et de solidarité nationale, à forte valeur politique, sociale et humaine. Il consolide les bases d’un développement équitable et durable, marquant une réussite majeure à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Promouvoir et étendre le programme dans l’action sociale

Le Premier ministre a salué la créativité des ministères, localités, organisations sociales et entreprises, tout en insistant sur l’importance de tirer des leçons pour renforcer les actions sociales. Il a demandé au Comité directeur, au Front de la Patrie et au Conseil central de l’émulation et de la récompense, ainsi qu’aux ministères et localités, d’appliquer pleinement la Résolution 42, pour soutenir le logement des personnes méritantes, pauvres, vulnérables et exposées aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Il a appelé à réviser les politiques sociales et de crédit en faveur des ménages pauvres, notamment dans les zones rurales et vulnérables, afin que les familles bénéficiaires puissent non seulement avoir un toit, mais aussi s’épanouir, en vue d’éradiquer la pauvreté d’ici 2030, conformément à la Directive 05-CT/TW du 23 juin 2021.

Le ministère des Finances se coordonnera avec les ministères et localités pour gérer efficacement les fonds publics tout en mobilisant les ressources sociales pour la formation professionnelle, la création d’emplois, la santé, l’éducation et le logement.

Le Premier ministre a demandé au Conseil central de l’émulation et de la récompense d’améliorer la qualité des mouvements sociaux, pour mobiliser toute la population et le système politique. Il a invité le Front de la Patrie et ses organisations affiliées à renforcer leur coopération avec le gouvernement et les localités pour garantir la justice sociale, superviser les politiques, recueillir l’avis du peuple et résoudre rapidement les problèmes.

Les ministères de la Défense et de la Police continueront de mobiliser leurs forces pour protéger la souveraineté et la sécurité nationales, soutenir le développement socio-économique et la sécurité sociale, notamment dans les zones frontalières, insulaires et reculées, en promouvant la réduction durable de la pauvreté, la construction de logements solides, d’écoles et de centres médicaux, ainsi que la prévention des catastrophes et des épidémies.

Le Premier ministre s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, avec la participation de tout le système politique, du peuple et de l’armée, le pays réussira pleinement les objectifs de la Résolution 42, contribuant à l’accomplissement des objectifs du centenaire et à l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de prospérité, civilisation et richesse nationale.

Lors de la conférence, 19 collectifs ont reçu l’Ordre du Travail de troisième classe et 19 autres des certificats de mérite du Premier ministre pour leurs performances exceptionnelles dans la mise en œuvre du programme et du mouvement d’émulation.

