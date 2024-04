Les dirigeants étrangers félicitent le leader du PCV pour son anniversaire

Nombre de dirigeants de pays et de partis politiques, dont ceux du Laos, de la Chine, de Cuba, de la Russie, de la Biélorussie et de la Dominique, ont envoyé des lettres et des messages de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, pour son anniversaire.

>> Le discours du leader du Parti est significatif pour le travail du personnel actuel

>> Nguyên Phu Trong adresse ses vœux du Nouvel An au Laos et au Cambodge

>> La presse argentine publie un article écrit par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Nombre de dirigeants de pays et de partis politiques ont félicité le Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles en matière de construction et de développement national sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong. Ils ont affirmé qu’ils continueront de travailler avec le chef du PCV pour développer les relations bilatérales.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith a souligné que le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, accorde une grande attention et contribue activement à cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping a affirmé qu’il attache une grande importance aux relations sino-vietnamiennes et qu’il est prêt à travailler avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong pour maintenir les échanges stratégiques et l’orientation vers le développement d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel a souligné que les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong sont décisives pour conduire le PCV sur le chemin de la construction du socialisme au Vietnam.

Le président russe Vladimir Poutine a également apprécié les contributions inestimables du secrétaire général du PCV au développement du partenariat stratégique intégral Russie - Vietnam.

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et le président du Parti Russie unie (URP) et vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev ont souligné la grande contribution du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la consolidation de l’amitié, de la compréhension mutuelle et du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov, a affirmé que la vie du secrétaire général Nguyên Phu Trong est associée à la croissance et au prestige croissant du PCV sur la scène internationale.

VNA/CVN