Le Vietnam et la Chine promeuvent la coopération juridique

Le ministre vietnamien de la Justice, Lê Thành Long, s'est entretenu le 19 avril à Hanoï, avec son homologue chinoise He Rong en visite de travail au Vietnam du 18 au 21 avril.

Au cours de l’entretien, les deux ministres ont hautement apprécié les récents efforts déployés par les ministères de la Justice des deux pays pour négocier et signer deux documents de coopération importants.

Le 31 octobre 2022, lors de la visite officielle du secrétaire général Nguyên Phu Trong en Chine, les ministères de la Justice des deux pays ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine juridique pour remplacer le Protocole d’accord de coopération entre ces deux ministères précédemment signé.

Selon ce Protocole d’accord, les deux parties ont convenu d'échanger leurs expériences dans les domaines de la législation, du contrôle des documents juridiques et de l'organisation de l'application de la loi, du traitement des violations administratives, de la réforme judiciaire... Selon le nouveau mémorandum de coopération, les deux ministères de la Justice ont convenu et signé le "Plan de coopération 2024-2025" le 8 décembre 2023, lors de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

Les deux ministres ont demandé à leurs unités spécialisées de se coordonner activement pour mettre en œuvre efficacement ces documents de coopération, et d’examiner et d’évaluer régulièrement les résultats et l'efficacité des activités de coopération pour améliorer encore l’efficacité de la coopération bilatérale.

À l'issue de leur entretien, les deux ministres ont signé un accord pour tenir la première réunion des organes législatives des provinces frontalières Vietnam - Chine en Chine en 2025.

Selon l'accord mentionné ci-dessus, la réunion devrait discuter de la construction juridique, de la gestion des avocats, de la notarisation, d’expertise judiciaire, de la médiation, d’arbitrage, d’aide juridique, d’éducation juridique, d’entraide juridique civile et commerciale, en proposant des solutions pour promouvoir la meilleure mise en œuvre de ces tâches à l'avenir et la formulation d'une feuille de route pour promouvoir la coopération entre les ministères de la Justice et les agences judiciaires locales des deux pays.

