Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang en visite au Venezuela

Photo : Mai Phuong/VNA/CVN

Prenant la parole à cette occasion, le vice-Premier ministre a remercié le gouvernement vénézuélien, l'autorité de Caracas, le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), les forces politiques et sociales et le peuple vénézuélien pour avoir soutenu la construction et la conservation du monument Hô Chi Minh à Caracas. Il a indiqué que cette visite visait à approfondir l'amitié et la coopération Vietnam - Venezuela, contribuant ainsi à la paix, à la coopération, au développement et au progrès des deux peuples et du monde entier.

Pour sa part, la vice-ministre vénézuélienne des Affaires étrangères, Tatiana Pugh Moreno, ex-ambassadrice du Venezuela au Vietnam, a réaffirmé la solidarité du peuple vénézuélien envers le Vietnam et a émis l'espoir que les relations entre les deux pays continueraient de se développer de manière durable.

Le même jour, Trân Luu Quang a rendu visite au personnel de l'ambassade du Vietnam au Venezuela. Il l'a demandé de mener à bien sa mission d'approfondir l'amitié et la coopération traditionnelles Vietnam - Venezuela en renforçant les échanges de délégations de haut niveau entre ministères, branches et localités.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également visité et déposé des fleurs au mémoriel du Cuartel de la Montaña, lieu de repos du défunt président vénézuélien Hugo Chávez Frías. De son vivant, ce leader vénézuélien a déclaré qu'il idolâtrait trois personnes, à savoir le commandant en chef de la révolution cubaine Fidel Castro, le Président Hô Chi Minh et le général Vo Nguyên Giap.

VNA/CVN