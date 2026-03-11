Le Fonds de stabilisation activé pour atténuer la hausse des carburants

Mardi 10 mars à 23h45, les prix des carburants au Vietnam ont été ajustés à la hausse, selon une décision conjointe des ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances.

Photo : VNA/CVN

Face à la hausse des cours mondiaux du pétrole et aux fluctuations du taux de change VND/USD, les autorités ont décidé d’utiliser le Fonds de stabilisation des prix des carburants afin de limiter l’impact de cette augmentation sur le marché intérieur.

Les prélèvements sur ce fonds ont été fixés comme suit : 4.000 dôngs par litre pour l’essence E5RON92 et l’essence sans plomb, 5.000 dôngs par litre pour le diesel, 4.000 dôngs par litre pour le kérosène et 4.000 dôngs par kilogramme pour le mazout.

Après l’utilisation de ce fonds, les prix plafonds sont fixés comme suit : l’essence E5RON92 à 26.570 dôngs par litre (+5,33%), l’essence RON95-III à 29.120 dôngs par litre (+7,66%), le diesel 0.05S à 30.717 dôngs par litre (+1,58%) et le mazout 180CST 3.5S à 24.707 dôngs par kilogramme (+15,85%). En revanche, le prix du kérosène baisse à 32.385 dôngs par litre (-7,71%).

Depuis le début de l’année 2026, les prix des carburants au Vietnam ont connu 12 ajustements, dont huit hausses et quatre baisses pour les essences E5RON92 et RON95.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le marché mondial des carburants du 7 au 9 mars 2026 a été influencé par plusieurs facteurs, notamment le conflit militaire au Moyen-Orient, les perturbations des exportations de pétrole via le détroit d’Ormuz, ainsi que la poursuite du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

VNA/CVN