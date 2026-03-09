Stabilisation du marché des carburants et baisse des achats de précaution

Face aux fortes fluctuations des prix du pétrole et des carburants sur le marché mondial, exacerbées par les tensions au Moyen-Orient, les mesures de régulation prises par le gouvernement et les ministères ont permis de maintenir la stabilité du marché national. L’approvisionnement reste garanti et les comportements de stockage ont nettement diminué.

>> Augmentation des prix des carburants à partir du 7 mars

>> Le Cambodge renforce le contrôle sur la vente au détail de carburants

>> Proposition de réduire à 0% les droits d’importation sur les carburants

Photo : VNA/CVN

Afin d’encourager les importations et de mettre fin à la rétention de stocks, les prix nationaux ont été ajustés pour suivre de près l’évolution des cours mondiaux. Selon les départements provinciaux de l’Industrie et du Commerce, depuis l’ajustement tarifaire du 8 mars, les files d’attente et les achats de précaution ont sensiblement reculé.

Les autorités déploient plusieurs mesures pour sécuriser l’offre. Conformément à la Résolution gouvernementale N°36, les sources d’approvisionnement en pétrole brut pour les raffineries nationales ont été diversifiées. Le ministère de l’Industrie et du Commerce poursuit les inspections des importateurs afin de s’assurer du respect des stocks de réserve et de la continuité de l’approvisionnement du réseau de distribution. Parallèlement, le ministère des Finances étudie des options de stabilisation des prix, incluant l’utilisation du Fonds de stabilisation et des propositions de réductions fiscales.

À l’échelle mondiale, les prix ont fortement augmenté en raison des conflits au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le prix de l’essence a progressé de 0,88 à 1 dollar le litre (+11%), tandis que le diesel a augmenté d’environ 15%. Au Laos, la hausse atteint 11 à 15% selon les types de carburant pour l’essence et environ 33% pour le diesel. Des augmentations ont également été observées en Thaïlande (4-8%), en Chine (8-12%) et en France (8-15%).

Au Vietnam, les raffineries Dung Quât et Nghi Son couvrent environ 70% de la demande intérieure. L’usine de Dung Quât dispose de stocks suffisants de matières premières jusqu’à la fin avril. Bien que la raffinerie de Nghi Son dépende du pétrole koweïtien, ses stocks actuels et les cargaisons en transit permettent de maintenir la production à court terme. Les 30% restants, provenant des importations, sont jugés stables pour le mois de mars, même si les prévisions pour avril restent plus incertaines.

Le 7 mars 2026, les nouveaux prix de référence ont été fixés à 27.047 dôngs le litre pour l’essence RON95-III (+21,07%) et à 30.239 dôngs le litre pour le diesel 0,05S (+31,26%).

Dans plusieurs villes et provinces, les activités de vente se déroulent normalement. À Hanoï, après une hausse soudaine de la demande (+50%) entre le 4 et le 8 mars, la situation s’est stabilisée. À Hô Chi Minh-Ville, le marché reste calme. À Cân Tho, les stations limitent la vente en fûts ou bidons par mesure de sécurité incendie et pour décourager le stockage individuel.

À Hai Phong, Dà Nang, Huê et Nghê An, l'approvisionnement est assuré normalement. À Thanh Hoa, les ventes ont bondi de 80% à 100%, mais les stocks actuels permettent de répondre à la demande jusqu'à la fin du mois. Dans la province d'An Giang, les distributeurs maintiennent les livraisons prévues pour les dix prochains jours.

VNA/CVN