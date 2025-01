Hung Yên : ouverture du festival de la lumière de l’Orient 2025

Le festival de la lumière de l’Orient 2025 a officiellement débuté le 18 janvier à Vinhome Ocean Park 2, dans la province de Hung Yên (Nord). Avec un programme riche comprenant 580 événements et 1.000 stands dédiés à des expériences culinaires et commerciales, ce festival s’impose comme l’un des plus grands rendez-vous printaniers du Vietnam, attirant des millions de visiteurs pour célébrer le Têt de l’année du Serpent.

Vinhomes et Sunny Vietnam, les organisateurs de l’événement, ont affirmé que "la lumière de l’Orient" vise à promouvoir l’art et la culture traditionnels uniques du Vietnam, tout en aspirant à faire rayonner cette richesse culturelle sur la scène internationale. Sous le slogan "Shine For Life - Éclairer pour la vie", l’événement symbolise la confiance, l’espoir et l’aspiration à un avenir meilleur, marqué par la paix et la prospérité pour tous.

Le festival entend également instaurer une nouvelle culture de célébration du Têt. Résidents et visiteurs de Hanoï ainsi que des provinces voisines auront l’opportunité de plonger dans la culture vietnamienne à travers une variété d’activités innovantes. Ils pourront également effectuer leurs achats de Têt et partager des moments en famille, le tout dans un cadre unique et festif.

Expérience culturelle et technologique inédite

Ce festival offre aux visiteurs vietnamiens et internationaux des expériences inédites, alliant tradition et modernité. Parmi les nombreuses activités proposées figurent le festival des lanternes, le marché de printemps, le festival de costumes anciens et des concerts de K-Pop.

Le point culminant est le festival international des lanternes Ocean - Lumière de l’Orient, qui a ouvert ses portes le 18 janvier. Cet événement met à l’honneur les 15 œuvres finalistes du concours international des lanternes Ocean. Les visiteurs seront émerveillés par des installations lumineuses monumentales, réalisées par 16 équipes venues de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Thaïlande et du Vietnam. Ces œuvres plongent les spectateurs dans un univers mythologique oriental, où lumière mystique et technologies modernes se rencontrent.

Parmi les créations les plus remarquables, on retrouve : "Qilin", "Rite Sajik et Nongak", "Lac Long Quân revient", "L’âme sacrée de la terre vietnamienne", et "Le dragon illuminant l’Orient et les ailes de l’avenir".

Le Vietnam se distingue avec neuf finalistes représentant des régions célèbres pour leurs lanternes, telles que Hôi An (Centre), Tuyên Quang, la région culturelle de Kinh Bac, Duong Lâm et Van Giang. Les artisans vietnamiens, à travers leurs œuvres, rendent hommage au patrimoine national en racontant les légendes qui ont traversé 4.000 ans d’histoire. Des figures mythiques comme Thánh Gióng, Lac Long Quân et Chu Dông Tu inspirent particulièrement leur créativité.

Multitude d’activités pour tous

En complément du festival international des lanternes Ocean, le festival de la lumière de l’Orient propose 580 activités de loisirs adaptées à tous les âges. De nombreuses animations inédites auront lieu à Vinhome Ocean Park 2, notamment des événements mettant en avant les traditions vietnamiennes : le marché du printemps 2025 - "Ramener le Têt à la maison" et le marché du printemps Giang Vo, qui se déroule jusqu’au 16 mars avec près de 200 stands.

Ce marché répond aux besoins des visiteurs en matière d’achats pour le Têt, offrant une grande variété de produits régionaux, d’articles artisanaux et de spécialités culinaires. Il recrée également l’atmosphère authentique des marchés de printemps traditionnels, offrant aux visiteurs des expériences uniques. À cela s'ajoute le festival de costumes anciens, où les participants pourront découvrir les tenues emblématiques des siècles passés.

Clôture spectaculaire

Le festival de la lumière de l’Orient 2025 s’achèvera en apothéose avec le concert dynamique "Road-to-8WONDER", prévu les 15 et 16 mars. Cet événement réunira des artistes sud-coréens renommés et des stars de la Vpop, marquant également la cérémonie de clôture du festival international des lanternes 2025.

Ce grand rendez-vous constitue une opportunité précieuse pour les jeunes et les familles de s’immerger dans la culture traditionnelle vietnamienne tout en forgeant des souvenirs mémorables.

