Le Vietnam accélère le dédouanement des produits agricoles à l’exportation

Alors que des produits agricoles clés tels que le litchi, le durian, la mangue, le longane et le fruit du dragon entrent dans leur période de récolte maximale, les autorités vietnamiennes redoublent d’efforts pour simplifier le dédouanement aux postes-frontières afin d’éviter les encombrements et la surabondance du marché.

>> Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse

>> Les entreprises vietnamiennes prêtes à importer plus de produits agricoles américains

>> Les mangues du Delta du Mékong à la conquête du marché international

Photo : ND/CVN

Dans une directive récente, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le ministère des Finances à donner instruction aux douanes de privilégier le

Désignation des canaux pour les produits agricoles

Selon Vi Cong Tuong, chef adjoint du sous-service des douanes de la région VI (qui couvre les provinces de Lang Son et de Cao Bang), les activités d’import-export aux postes-frontières de Lang Son ont connu une forte croissance en 2025, avec plus de 214.000 véhicules traités au 4 juin, soit une augmentation de 23% en glissement annuel. La valeur totale des échanges commerciaux dans la province a atteint près de 33,1 milliards de dollars américains, dont une part importante provient des produits agricoles.

Le poste-frontière de Tan Thanh à Lang Son, principal pôle commercial agricole de la province, traite actuellement plus de 500 tonnes de durian par jour, ainsi que d’autres fruits comme le jacquier et la mangue, tous dédouanés à l’exportation le jour même. Pour faire face à la hausse des exportations de litchis - actuellement de trois à cinq camions par jour et une augmentation prévue - Tân Thanh a désigné une voie dédiée et des zones de réception agrandies pour accueillir jusqu’à 200 camions de litchis par jour. Les formalités douanières sont effectuées en seulement 10 minutes.

Au poste-frontière international n°2 de Kim Thanh, dans la province de Lào Cai, les autorités ont également mis en place des voies et des points d’inspection spéciaux pour accélérer les exportations de litchis vers la Chine.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a annoncé que la production vietnamienne de litchis devrait atteindre 303.000 tonnes en 2025, soit une hausse de 30% par rapport à 2024. Bien que ce fruit soit exporté vers plus de 20 pays, la Chine reste le marché dominant, représentant 90% des exportations totales. Un dédouanement rapide et efficace est essentiel pour préserver la qualité des produits.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a récemment rencontré les dirigeants de l’Administration générale des douanes chinoises, convenant d’accroître les capacités d’inspection et de prolonger les horaires d’ouverture aux postes-frontières afin de minimiser les retards pendant les périodes de pointe des récoltes.

Pour les exportations de litchis en particulier, le Département de la production et de la protection des végétaux du ministère a déployé du personnel en permanence aux postes-frontières et dans les centres de test afin d’accélérer les procédures phytosanitaires.

Les dirigeants provinciaux de Lang Son ont réitéré leur engagement à faciliter les procédures douanières, en particulier pour les exportations de fruits frais.

Respect des réglementations et des normes du marché d’importation

Hoàng Khanh Duy, directeur adjoint du conseil de gestion de la zone économique frontalière de Dông Dang-Lang Son, a souligné la coordination continue avec les autorités chinoises du Guangxi afin de renforcer le commerce transfrontalier.

Cependant, les autorités ont également conseillé aux entreprises de privilégier les circuits d’exportation officiels, de garantir des transactions contractuelles et de respecter les exigences chinoises strictes en matière de qualité des produits, de traçabilité, de codes de zones de plantation et de normes d’emballage.

Mai Xuân Thin, pdg de Red Dragon Co. Ltd., a souligné que le respect des normes chinoises de plus en plus strictes en matière de l'hygiène alimentaire et de résidus renforcerait la confiance des consommateurs et la position des produits vietnamiens sur le marché chinois.

VNA/CVN