Un livre sur la pensée du Président Hô Chi Minh sort en librairie

Photo : TN/CVN

L’ouvrage vise à rendre hommage au Président Hô Chi Minh et à rappeler ses grandes contributions à la révolution vietnamienne tout en affirmant la valeur et le rôle de sa pensée à propos de la culture, qui guide encore aujourd’hui le travail de construction de la culture vietnamienne.

Structuré en quatre parties, le livre rassemble plusieurs articles, discours et conférences du Président Hô Chi Minh pour la construction d’un Vietnam culturellement indépendant et autonome, capable de se tenir aux côtés du reste du monde.

Il fournit des instructions spécifiques sur divers domaines tels que les arts et la culture, le journalisme, l’édition, l’éthique, le style de vie et ses nouvelles pratiques, la vulgarisation et la formation, l’art oratoire et l’écriture ainsi que l’éducation aux nouvelles cultures et l’amélioration de la culture générale des citoyens.

Un précieux document

Le Président Hô Chi Minh a affirmé que “pour survivre et donner du sens à la vie, les humains créent et inventent le langage, l’écriture, l’éthique, le droit, la science, la religion, la littérature, l’art, et les objets du quotidien tels que les vêtements, la nourriture et le logement”.

Concernant les arts et la culture, il a souligné qu’“ils sont aussi un front sur lequel vous (les artistes) êtes des soldats”.

Photo : Archives/CVN

Dans le domaine de la culture et de l’éducation, il a déclaré qu’“une nation ignorante est une nation faible”. Il est donc nécessaire de former de bons citoyens et fonctionnaires pour le pays. Selon lui, les enseignants “qui subissent des épreuves, se sacrifient et s’efforcent d’élargir les connaissances communes du peuple et de construire une culture préliminaire pour la nation” sont les “héros méconnus” du pays.

Les fonctionnaires, les enseignants et les étudiants doivent absolument saisir ce point de vue : “L’apprentissage doit aller de pair avec la pratique, la théorie doit être liée à la réalité”.

Concernant le journalisme et l’édition, il a demandé au personnel des journaux et de l’édition d’“avoir une position ferme : nous, amis et ennemis, c’est la bonne façon d’écrire”. Et “écrivez pour mettre en valeur les atouts de notre peuple, de nos soldats, de nos officiers et de nos amis. En même temps, critiquez nos manquements, ceux des officiers, du peuple et des soldats. Ne vous contentez pas d’écrire les bonnes choses et de cacher les mauvaises. La critique doit être juste”.

Ce livre est un document précieux, permettant aux responsables, aux membres du Parti et au peuple de mieux comprendre les valeurs fondamentales de l’idéologie de Hô Chi Minh en matière de construction de la culture nationale, de contribution au patriotisme, de fierté des traditions nationales et d’aspiration à un pays civilisé, prospère et héroïque.

Thuy Hà - VNA/CVN