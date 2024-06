Développer le ciné-tourisme au Vietnam

Possédant des paysages naturels uniques et impressionnants et une identité culturelle riche et diversifiée, le Vietnam dispose d'un grand potentiel pour promouvoir le développement du tourisme à travers l'industrie cinématographique.

Photo : ST/CVN

Le ciné-tourisme, également connu sous le nom de “set-jetting”, n'est pas une nouvelle pratique de voyage. Cependant, cette manière de choisir sa destination de vacances connaît actuellement un essor sans précédent en raison de la multiplication des plateformes de streaming offrant un accès instantané à d'innombrables films, séries et documentaires. ‍

Ces médias audiovisuels suscitent des envies et un attrait certain pour les lieux vus à l'écran. Ce phénomène génère de plus en plus d'attention et stimule l'envie de voyager des spectateurs, en créant une image de marque forte pour les lieux et les cultures mises en valeur.

Ainsi, le ciné-tourisme devient une passionnante manière de découvrir le monde en se laissant guider par les films qui nous ont marqués.

Au Vietnam, de nombreux lieux, après avoir été le lieu de tournage d’œuvres cinématographiques à succès, ont attiré un grand nombre de touristes. Par exemple la "Maison de Pao", dans la commune de Sung La, district de Dông Van, province de Hà Giang, après le succès du film L'histoire de Pao.

Le nombre de touristes venant au patrimoine mondial de Tràng An (Ninh Binh) après la sortie du film Kong Skull Island en 2017 a aussi considérablement augmenté. Des endroits peu connus tels que le village de Do Do dans la commune de Binh Que (district de Thang Binh, province de Quang Nam) sont également devenus plus connus après le film Dreamy Eyes…

Cependant, comparé à de nombreux autres pays de la région, le Vietnam n’est pas vraiment devenu une destination attractive pour les équipes de tournage étrangères. Même les équipes nationales se heurtent à de nombreux obstacles, dont le manque d'intérêt de la part des autorités locales et des procédures compliquées, ce qui augmente considérablement les coûts.

Dans l’autre sens, il faut reconnaître le fait que certaines équipes de tournage se comportent de manière inappropriée par rapport au mode de vie et à la culture locales, empiétant sur les installations et les paysages des monuments et des sites pittoresques.Une autre raison pour laquelle de nombreuses localités ne s’efforcent pas d’attirer des équipes de tournage pour exploiter leurs atouts culturels et historiques est qu’elles ne sont pas conscientes du rôle des films pour stimuler l'attractivité touristique.

Cinq critères du PAI

En 2023, l'Association vietnamienne de promotion et de développement du cinéma (Vietnam Association of Film Promotion and Development - VFDA) a officiellement lancé l'Indice d'attraction de la production (Production Attraction Index - PAI). L'objectif est d'évaluer l'intérêt des localités, tout en renforçant leur attractivité auprès des équipes de tournage. Le PAI se base sur cinq critères : le soutien financier, le soutien informationnel, le soutien sur le terrain, le soutien aux procédures juridiques et les infrastructures disponibles.

Photo : VNA/CVN

Le cinéaste indien Rahul Sudesh Bali a hautement apprécié le PAI car, selon lui, "les informations du PAI nous aident à mieux comprendre les mesures d'incitation et de soutien aux équipes de tournage dans les diverses provinces et villes du Vietnam. Je pense que ces dernières devraient se coordonner avec la VFDA pour participer au PAI. Ainsi, le cinéma vietnamien se développera plus fortement".

Dès le lancement du PAI, 10 localités se sont inscrites. L'une d'elles est Phu Yên, province ayant connu une forte croissance du nombre d’arrivées touristiques grâce au film Je vois des fleurs jaunes sur l'herbe verte du réalisateur Victor Vu. Ce nombre est passé de 750.000 en 2014 à 1,8 million en 2019, générant un chiffre d'affaires de 2.000 milliards de dongs, soit 2,5 fois plus qu'avant la sortie du film.

Phu Yên figure actuellement en tête du classement PAI. Les neuf autres localités participantes sont Tuyên Quang, Khanh Hoa, Nam Dinh, Dà Nang, Hanoï, Thua Thien Huê, Ninh Binh, Bac Kan et Cân Tho.

VNA/CVN