Double Impro en tournée au Vietnam

Le breakdance entre officiellement cette année dans le monde de l’olympisme et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam a le grand plaisir de faire découvrir Double Impro à Huê (dans le cadre du Festival de Huê) et à Hanoï (suite à l’invitation de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam).

Fondé en 2020, le groupe persiste dans sa philosophie élaborée autour de l’improvisation et de l’interaction avec le public. Un partage et un échange qui font de chaque apparition sur scène une expérience vivante et unique.

En ce mois de juin 2024, les quatre artistes de Double Impro offriront leur performance intitulée "Conversation" aux spectateurs de deux villes.

Les danseurs se rencontrent sur scène comme s’ils se rencontraient pour la première fois, et à travers leurs mouvements, tissent une conversation physique. Chaque mouvement, chaque pas, chaque geste est une réponse à ce que propose l'autre danseur, créant ainsi une harmonie dynamique entre les différentes expressions artistiques. Les danseurs partagent non seulement leurs compétences techniques mais aussi leur vulnérabilité, leurs expériences et leurs émotions, créant ainsi un dialogue profond et captivant avec le public. "Conversation" célèbre la diversité, l'interconnexion et le pouvoir de la communication non verbale à travers la danse.

