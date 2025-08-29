Hanoï

Découverte du bunker ultra-secret de Hanoï pendant la guerre du Vietnam

Situé dans le complexe patrimonial de la Citadelle impériale de Thăng Long, le bunker de cryptographie servait à garantir la sécurité des communications confidentielles de l'État-major général pendant la guerre du Vietnam. Ce site hautement secret a été ouvert au public pour la première fois à l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale.

Selon le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long - Hanoï, la construction du bunker a débuté le 10 février 1966 et s’est achevée le 30 juin de la même année, en un peu plus de quatre mois. Il couvre une superficie de 37,2 m². Pendant toute la durée du conflit, il a constitué le véritable "cœur" du système de communication, permettant au commandement suprême de l'Armée populaire du Vietnam de coordonner les différentes branches militaires et les zones de combat à travers le pays.

Les anciens spécialistes du chiffrement du Département de cryptographie (État-major général) se remémorent encore les longues heures passées dans le bunker, notamment durant le pic des bombardements américains en décembre 1972, quand l’aviation américaine intensifiait ses attaques sur Hanoï.

Dương Thị Bột, ancienne employée du Département de cryptographie a révélé que le travail se faisait jour et nuit, dès qu’il y avait quelque chose à traiter. Le temps ne se comptait pas en minutes mais en secondes, car pour signaler l’arrivée des B52, il ne fallait pas perdre un instant; un léger retard pouvait tout changer. "Parfois, deux ou trois personnes travaillaient ensemble sur un même message pour garantir la rapidité", a ajouté Mme Bột.

Pour sa part, Đặng Thị Muôn, une autre ancienne employée du Département de cryptographie, a fait savoir que les employés et les cadres travaillaient 24 heures sur 24. "Les messages importants arrivaient sans cesse. Nous les chiffrions en continu pour les transmettre au front. En retour, nous recevions les messages du front que nous déchiffrions pour les communiquer à nos supérieurs. À l’époque, je faisais des permanences de nuit ; parfois, toutes les 15 à 20 minutes, un nouveau message arrivait. Une nuit, à la fin de mon service, j’avais traité 473 transmissions chiffrées, ce qui était énorme", a affirmé-t-elle.

Le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long - Hanoï a mené des recherches approfondies pour restaurer et valoriser le bunker, en respectant scrupuleusement ses éléments d’origine et en limitant les interventions. Plusieurs objets précieux ayant appartenu aux officiers et soldats qui y travaillaient sont désormais exposés au public pour la première fois. C’est également une première pour les images et documents illustrant les méthodes de travail du personnel du bunker.

"Le Département de cryptographie avait pour mission de coder toutes les informations. Par exemple, lorsqu’un supérieur nous confiait un message, nous le chiffrions intégralement avant de le transmettre au service de communication, qui l’envoyait à l’unité habilitée à le recevoir. Quant aux messages en retour, ils arrivaient codés, et nous les déchiffrions immédiatement", a ajouté Dương Thị Bột.

"Le bunker et notre mission ont toujours été gardés secrets. Aujourd’hui, les autorités nous permettent de l’ouvrir au public et de partager notre histoire… Cela nous rend très fières", a partagé Đặng Thị Muôn.

Pour la Docteure Lê Thị Minh Lý, membre du Conseil national du patrimoine culturel, le bunker de cryptographie est un élément essentiel, étroitement lié à la maison et au bunker D67. Tandis que le bunker D67 servait aux réunions du Comité central militaire et du Bureau politique pour prendre les décisions stratégiques, le bunker de cryptographie abritait toute l’équipe chargée d’assurer la transmission de ces réunions cruciales. "Il centralisait toutes les informations militaires et les relayait aux dirigeants comme au front dans les délais les plus courts possibles. Voilà toute son importance. L’ouverture simultanée de ces deux sites illustre les efforts remarquables déployés par la Citadelle de Thăng Long. Tous deux ont une valeur historique majeure, directement associée à l’époque de Hô Chi Minh", a dit la Docteure.

Le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long - Hanoï précise que, compte tenu de la superficie limitée du bunker, les visites sont organisées par petits groupes d’une dizaine de personnes. Le site suscite un grand intérêt auprès des habitants comme des touristes, en raison de son mystère et de sa valeur historique exceptionnelle.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN