Produce 101 Japan lance un casting mondial au Vietnam

Produce 101 Japan, la plus grande émission d’auditions de survie d’idoles au Japon, a officiellement lancé sa nouvelle saison intitulée Produce 101 Japan : New World. Pour la première fois, le Vietnam participe à sa tournée mondiale d’auditions.

Photo : Produce 101 Japon/CVN

La première série d’auditions internationales aura lieu à Los Angeles, aux États-Unis. Selon les producteurs, cette saison proposera également une diffusion en ligne mondiale et un vote des fans internationaux, permettant ainsi au public du monde entier de participer à la création d’un nouveau groupe d’idols.

Produite par Lapone Entertainment, Produce 101 Japan est une adaptation japonaise de l’émission de survie sud-coréenne originale Produce, diffusée sur Mnet. Le format met en scène 101 stagiaires s’affrontant dans des épreuves de chant et de danse, la composition finale du groupe étant entièrement déterminée par les votes du public.

Contrairement à la version sud-coréenne, où les groupes gagnants se séparent souvent après des contrats à court terme, les gagnants de Produce 101 Japan sont censés s’engager sur le long terme, dans le but de développer leur carrière en Asie.

Depuis sa première saison en 2019, l’émission a suscité un véritable engouement dans tout le pays avec trois saisons à son actif à ce jour. Parmi 101 apprenties qui rêvent de faire leurs débuts, le groupe final est déterminé par les Grâce à ce programme, les plus grands groupes d’idoles japonais - JO1, INI et ME:I - ont vu le jour.

La quatrième saison, Produce 101 Japan - Shinsekai, étend l’univers de la série au-delà du Japon et au monde entier. Pour la première fois dans l’histoire de Produce 101 Japan, les candidatures sont ouvertes aux garçons, sans distinction de nationalité ou de lieu de résidence. Une diffusion mondiale et un vote des fans internationaux seront également proposés pour la toute première fois.

VNA/CVN