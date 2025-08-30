Sóc Bom Bo, un espace culturel S’tiêng vivant et vibrant

Sóc Bom Bo, ou hameau de Bom Bo, situé dans la commune éponyme de la province de Dông Nai (Sud), reste à jamais associé à l’image d’une solidarité inébranlable et d’un courage exemplaire. Durant la guerre du Vietnam, il fut immortalisé par la scène émouvante des hommes et des femmes S’tiêng pilant le riz, jour et nuit pour nourrir les soldats au front.

>> Grand succès du festival "Les échos éternels des pilons résonnant dans le hameau de Bom Bo"

Aujourd’hui, ce lieu n’est pas seulement une destination pour les amateurs d’histoire, mais une véritable immersion dans un univers culturel où traditions et mémoire se répondent avec force et harmonie.

Au cœur du village, le Centre de conservation de la culture S’tiêng expose près de 300 objets et documents rares, précieusement gardés. Chacun d’eux raconte, mieux que de longs récits, la vie quotidienne et les luttes de cette communauté. Ustensiles domestiques, outils agricoles, instruments de musique, costumes traditionnels… autant de témoignages empreints du savoir-faire et de la créativité transmis de génération en génération.

Ces objets, riches en symboles et en détails, invitent à un voyage sensoriel au sein d’un patrimoine toujours vivant. Ici, l’histoire n’est pas confinée derrière des vitrines : elle se donne à voir, à entendre et à toucher, dans une atmosphère où le passé dialogue en permanence avec le présent.

Texte et photos : Linh Thao/VNA/CVN