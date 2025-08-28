Exposition "Hô Chi Minh - Portrait d’un homme" à l’occasion de la Fête nationale

>> Hommage solennel des dirigeants vietnamiens au Président Hô Chi Minh

>> L’épopée du Président Hô Chi Minh magnifiée par le cai luong

Photo : VNA/CVN

L’exposition réunit plus de 300 documents et photographies retraçant la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh - héros de la libération nationale et homme de culture éminent - qui consacra sa vie à la lutte pour l’indépendance, la liberté, la démocratie, la paix et le progrès social.

Divisée en cinq sections, elle met en lumière : son départ de Saïgon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville) en 1911 à la recherche d’une voie de salut pour la nation ; son rôle de dirigeant lors de la Révolution d’Août et la proclamation de l’indépendance en 1945 ; son accompagnement de la lutte pour la réunification nationale après la Victoire de Dien Bien Phu 1954 ; son image de symbole de solidarité internationale ; et enfin son testament, rédigé entre 1965 et 1969, qui demeure une référence spirituelle et politique pour le développement du Vietnam.

Photo : BTC/CVN

En marge de l’exposition qui se poursuit jusqu’au 5 septembre, un espace cérémoniel a été aménagé, avec un buste du Président Hô Chi Minh placé sur un fond rouge orné de symboles du patrimoine culturel vietnamien, accompagné de l’une de ses citations les plus célèbres, prononcée en 1946 : "La culture éclaire le chemin pour la nation".

VNA/CVN