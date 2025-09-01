Le théâtre vietnamien cherche à prendre une nouvelle dimension

Du 20 au 30 novembre 2025, le 6 e Festival international de théâtre expérimental se tiendra à Ninh Binh. Cet événement artistique majeur, organisé par l’Association des arts de la scène du Vietnam, s’inscrit dans la continuité du succès des cinq éditions précédentes et contribue à promouvoir le développement du théâtre professionnel vietnamien tout en ouvrant la voie à une intégration durable à la scène internationale.

Définition d’une perception commune du théâtre expérimental

Selon le metteur en scène Lê Quy Duong, président du Comité des festivals et de la coopération internationale de l’Association mondiale du théâtre, le théâtre expérimental est né en Occident à la fin du XIXe siècle, né d’un esprit de rejet des principes anciens et d’une volonté de nouvelles avancées dans le langage dramatique, le corps de l’acteur et l’espace de représentation.

Au cours du XXe siècle et des premières décennies du XXIe siècle, le théâtre expérimental international a accompli de nombreuses avancées en exploitant les techniques de performance, les beaux-arts, le son, la lumière et, surtout, en transformant l’approche entre la scène et le public.

Grâce aux technologies modernes, le théâtre expérimental actuel offre au public des expériences multidimensionnelles, ne se limitant plus au traditionnel "quatrième mur", mais créant des interactions vivantes et novatrices.

L’expérimentation met l’accent sur la création de quelque chose de nouveau et d’inédit, tandis que l’expérimentation tend à expérimenter et à vérifier les expériences personnelles selon un certain modèle.

Cette différence, bien que fragile, crée deux directions de développement distinctes.

Le Festival international de théâtre expérimental vise à explorer, innover et expérimenter, en considérant la nouveauté comme des créations inédites, pionnières et intégrées à l’échelle internationale.

Définir cette perception commune est un élément essentiel de la sélection et de la création des œuvres participant au Festival, contribuant ainsi à façonner l’image du théâtre vietnamien contemporain.

Le jury et les œuvres participantes

À ce jour, l’Association des arts de la scène du Vietnam a reçu une cinquantaine d’œuvres inscrites, réparties équitablement entre artistes nationaux et internationaux.

Compte tenu des délais et des conditions d’organisation, le comité d’organisation sélectionnera les œuvres répondant aux critères les plus stricts, en mettant l’accent sur des éléments expérimentaux clairs, une valeur artistique et la capacité à poser les bases du développement futur du théâtre.

Le jury sera composé de cinq membres : trois experts internationaux de premier plan du théâtre et deux artistes et universitaires vietnamiens prestigieux.

Les principes fondamentaux sont l’indépendance, l’objectivité et la transparence : le jury ne représente ni son propre pays ni son propre projet ; chaque metteur en scène ou groupe ne participe qu’à une seule œuvre ; il n’y a aucune distinction entre théâtre public ou privé, jeunes artistes ou artistes confirmés.

La valeur expérimentale et l’efficacité créative de l’œuvre seront les seuls critères d’évaluation.

Le Festival international de théâtre expérimental est non seulement un événement artistique, mais aussi un pont permettant aux artistes de toutes générations d’explorer et d’innover ensemble.

Ces principes affirment non seulement le professionnalisme et l’équité du festival, mais offrent également à de nombreuses générations de jeunes artistes l’opportunité de se confronter et de se tester sur la scène internationale.

Avec la participation de centaines d’artistes nationaux et étrangers, le Festival sera un espace de créativité et d’échanges multidimensionnels.

Dans un souci d’objectivité et d’égalité, toutes les œuvres sont présentées en vietnamien et en anglais, avec sous-titres, pour permettre au public et aux professionnels, nationaux comme internationaux, de les comprendre et d’en profiter pleinement.

Cette synchronisation linguistique permet non seulement de supprimer les barrières de communication, mais aussi de jeter les bases d’une connexion et d’une coopération durables entre les artistes, les théâtres et les pays.

C’est également l’orientation de développement que vise le Comité du festival et de la coopération internationale de l’Association mondiale du théâtre : bâtir une vie théâtrale mondiale et sans frontières.

