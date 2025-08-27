80 ans de Fête nationale célébrés à travers les timbres-poste

La série de timbres-poste commémoratifs "80 e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025)" vient d’être officiellement émise.

>> France : Les prix des timbres augmenteront de 7,4% en moyenne début 2026

Photo : VNA/CVN

Les timbres, au format 32x43 mm (valeur faciale : 4.000 dôngs) et les blocs 80x100 mm (19.000 dôngs), sont l’œuvre du peintre Nguyên Du (Groupe général de la Poste du Viêt Nam). Ils seront disponibles dans tout le pays - aux bureaux de poste provinciaux, municipaux, centraux et locaux - du 26 août 2025 au 30 juin 2027.

Bien plus qu’une création philatélique, cette série illustre un jalon historique majeur : le jour où le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Viêt Nam. Elle constitue un symbole sacré affirmant la souveraineté, la liberté, l’indépendance, l’esprit d’unité, la volonté indomptable et la fierté nationale qui ont accompagné le peuple vietnamien tout au long de ces 80 années.

À travers ses images hautement symboliques, la série exprime une gratitude infinie envers l’œuvre immense du Président Hô Chi Minh - dirigeant de génie du Parti et de la Nation - ainsi qu’envers les générations de révolutionnaires et les millions de héros et martyrs tombés pour l’indépendance, la liberté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie.

Enfin, ces timbres délivrent un message tourné vers l’avenir : après 80 ans de construction et de développement, le Viêt Nam entre avec confiance dans une nouvelle ère - celle du renouveau, de l’intégration, du développement durable et de la prospérité, où le peuple mène une vie toujours plus prospère et heureuse.

Mai Quynh/CVN