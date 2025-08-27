La troupe cubaine de théâtre d'enfants La Colmenita se produit au Vietnam

La troupe cubaine de théâtre d'enfants La Colmenita a présenté Cendrillon… selon les Beatles mardi soir 26 août au théâtre Hô Guom à Hanoï. Cette adaptation du conte de fées classique, accompagnée de chansons du légendaire groupe britannique, était accompagnée par le ministère vietnamien de la Police.

Photo : VNA/CVN

Ce spectacle, commémorant le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (1960-2025), était organisé par le ministère vietnamien de la Police.

Y étaient présents le ministre de la Police, Luong Tam Quang ; la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh ; ainsi que des représentants de divers ministères et de l'ambassade de Cuba au Vietnam.

Mise en scène par Carlos Alberto Cremata, la comédie musicale raconte l'histoire de Cendrillon à travers un regard ludique, mettant en scène quatre souris qui forment un groupe inspiré des Beatles.

Des classiques comme Au secours ! Laisse-le être et Voici le soleil ont été adaptés sur des rythmes cubains traditionnels, créant une fusion originale de contes de fées, de musique pop et de culture caribéenne.

Ce spectacle, conçu pour tous les âges, célébrait la musique, les couleurs et la joie, transmettant des valeurs d’amitié, de solidarité et de partage des talents.

Fondée en 1990 par son metteur en scène Carlos Alberto "Tin" Cremata, La Colmenita a porté des messages de paix sur les scènes de plus de 25 pays, dont les États-Unis, le Danemark, le Bangladesh et la Belgique.

La Colmenita a également présenté son art dans des hôpitaux et des centres de rééducation et propose régulièrement des représentations gratuites dans des théâtres et des espaces publics à Cuba. Au cinéma, elle a coproduit trois films pour enfants très appréciés : Viva Cuba, Y sin embargo et Habanastation.

En 2007, elle a été nommée "Ambassadrice de bonne volonté" de l'UNICEF pour son engagement communautaire. En 2017, elle a été nominée aux Latin Grammy Awards pour El Añejo Jardín et, en 2022, elle a reçu, avec son réalisateur, la plus haute distinction culturelle cubaine : la médaille Félix Varela de première classe.

La Colmenita s'est rendue au Vietnam pour la première fois en avril 2014, lors du Festival de Huê.

