Le train du patrimoine Huê - Phong Nha entrera en service le 28 août

À partir du 28 août, la Société nationale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways) mettra en exploitation le train touristique "Huê impériale - Phong Nha : Voyage au cœur des merveilles et des patrimoines mondiaux", reliant deux hauts lieux patrimoniaux du Centre du Vietnam sur un parcours d’environ 190 km.

>> Le train Thông nhât parmi les plus beaux voyages ferroviaires du monde

>> Les nouvelles offres ferroviaires stimulent la fréquentation des trains

>> Un train touristique reliera Huê à Phong Nha à partir de septembre 2026

Photo : VNA/CVN

L’information a été annoncée lors du séminaire consacré au développement du produit touristique ferroviaire Huê – Phong Nha, organisé le 31 juillet. Ce nouveau service ambitionne de devenir un produit phare du tourisme ferroviaire, faisant du trajet lui-même une véritable expérience de découverte du patrimoine.

Le voyage débute à Huê, centre culturel emblématique du Vietnam, réputé pour son riche patrimoine, ses festivals, son art de cour, sa gastronomie et ses nombreuses traditions culturelles. Il s’achève au Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, inscrit au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, célèbre pour ses spectaculaires réseaux de grottes, ses forêts primaires ainsi que ses remarquables valeurs géologiques et géomorphologiques.

Selon Vietnam Railways, cette liaison, qui réunit sur un même itinéraire un patrimoine culturel mondial, des sites historiques majeurs et un patrimoine naturel mondial, constitue un atout concurrentiel rare parmi les produits touristiques proposés au Vietnam.

D’une durée d’environ quatre heures, le trajet desservira les gares de Dông Hà, My Trach, Dông Hoi et Tho Lôc. Chacune d’elles sera développée autour d’un thème spécifique : Huê comme destination du patrimoine culturel ; Dông Hà, symbole de la paix ; My Trach, lieu de mémoire et des grandes figures historiques ; Dông Hoi, porte d’entrée vers le tourisme balnéaire ; et Tho Lôc, porte d’accès au Parc national de Phong Nha - Ke Bàng.

Des espaces dédiés aux prises de photos, ainsi que des points de vente de produits labellisés OCOP (One Commune One Product), seront aménagés dans les gares. Le long de la ligne ferroviaire, des aménagements paysagers, notamment des "voies fleuries", viendront enrichir l’expérience des voyageurs.

Le train comprendra huit voitures pouvant accueillir jusqu’à 304 passagers : cinq voitures équipées de sièges pivotants à 360 degrés (56 places chacune), une voiture VIP de 24 places, une voiture communautaire et une voiture dédiée aux services et aux loisirs.

Le design du train s’inspire des patrimoines culturels et touristiques emblématiques de Huê et de la province de Quang Tri, afin de lui conférer une identité visuelle distinctive. Les voitures seront dotées de systèmes de présentation numériques, d’espaces consacrés aux spécialités culinaires des deux localités, de lieux de spectacles artistiques, de divertissement et pourront également accueillir divers événements à bord.

Photo : VNA/CVN

Selon le programme prévu, le train HQ2 (aller) quittera la gare de Huê à 7h15 pour arriver à la gare de Tho Lôc à 11h55. Le train HQ1 (retour) repartira de Tho Lôc à 13h15 et atteindra Huê à 17h25.

Vietnam Railways indique que ce projet vise à créer un produit touristique intégré, original et différencié, plaçant l’expérience des voyageurs au cœur de son développement. Le train ne sera plus seulement un moyen de transport, mais un espace de découverte reliant les patrimoines historiques, culturels et naturels de Huê, de Quang Tri et de Phong Nha - Ke Bàng.

Ce nouveau produit devrait également contribuer à élargir l’espace de développement touristique de Huê et de Quang Tri, à renforcer les liaisons avec la région de Phong Nha - Ke Bàng et les autres destinations du Centre du Vietnam, tout en favorisant le développement du tourisme ferroviaire, des transports verts et des objectifs de développement durable.

À ce jour, les entreprises touristiques de Huê et de la province de Quang Tri ont déjà élaboré plusieurs offres combinées et circuits associés à ce nouveau train touristique, promettant aux visiteurs des expériences inédites, accompagnées de nombreuses offres promotionnelles et programmes de stimulation de la demande.

Xuân Hoàng/CVN